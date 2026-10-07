Контртеррористический форум открывается в Минске

Форум объединит конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, а также международную научно-практическую конференцию РАТС ШОС. Кроме того, запланировано проведение совместного учения компетентных органов СНГ и ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026".





На дискуссионных площадках конференций особое внимание участники планируют уделить выработке единых подходов к защите объектов критически важной инфраструктуры, противодействию финансированию террористической деятельности и киберугрозам, в том числе использованию преступными группировками современных технологий и средств искусственного интеллекта.

Работа форума продолжится 8 октября. Во время учения "Евразия-Антитеррор - 2026" впервые будет организована работа совместного оперативного штаба. Сводное оперативно-боевое подразделение спецназначения из представителей шести государств ШОС и СНГ продемонстрирует пресечение акта терроризма на объекте с массовым пребыванием людей, а также противодействие незаконному вооруженному формированию в населенном пункте, водной акватории и лесистой местности. Работа форума продолжится 8 октября. Во время учения "Евразия-Антитеррор - 2026" впервые будет организована работа совместного оперативного штаба. Сводное оперативно-боевое подразделение спецназначения из представителей шести государств ШОС и СНГ продемонстрирует пресечение акта терроризма на объекте с массовым пребыванием людей, а также противодействие незаконному вооруженному формированию в населенном пункте, водной акватории и лесистой местности.

Мероприятие проходит под патронажем главы белорусского государства. Президент не раз указывал на необходимость укрепления международного сотрудничества по линии ШОС, СНГ и ОДКБ с акцентом на практическое взаимодействие.-0- Мероприятие проходит под патронажем главы белорусского государства. Президент не раз указывал на необходимость укрепления международного сотрудничества по линии ШОС, СНГ и ОДКБ с акцентом на практическое взаимодействие.-0-





Фото Яна Горбанюка, Андрея Синявского

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начинает работу Контртеррористический форум, передает корреспондент БЕЛТА.