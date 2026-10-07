Контртеррористический форум: что обсуждали в Минске? 

Оценивая современные вызовы и угрозы, выступающие на пленарном заседании констатировали, что международная ситуация характеризуется продолжающимся усилением геополитической неопределенности и беспрецедентным нарастанием военно-политической напряженности, провоцирующими мировой экономический кризис, что оказывает негативное влияние на развитие обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму. В этой связи отмечена значимость укрепления международного сотрудничества и всестороннего диалога на контртеррористическом треке.
- Уровень террористической угрозы в Беларуси остается низким благодаря действиям силовых органов - Неверовский
- Минск остается площадкой для диалога по вопросам безопасности - Назарук
- Темп работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия соответствует ее целям - МИД
- Терроризм стал условно возмездной услугой, инструментом прямой агрессии - Казакевич
На пяти тематических сессиях участники обменялись национальным опытом противодействия терроризму и экстремизму и практиками организации международного контртеррористического сотрудничества. Во внимании были также вопросы научно-образовательного обеспечения антитеррористической деятельности, противодействия финансированию и информационного противодействия терроризму и экстремизму.
- Копылов: терроризм нельзя победить только силовыми методами
- Замгенсека СНГ: борьба с экстремизмом и терроризмом для Содружества - не декларация о намерениях, а системная работа
- Государства ШОС и СНГ обладают огромным потенциалом развития сотрудничества в борьбе с терроризмом - АТЦ СНГ
- РАТС ШОС: Беларусь проявила себя активным приверженцем курса на укрепление "шанхайской семьи"
- Обмен информацией и кибербезопасность: в ШОС обозначили приоритеты борьбы с терроризмом
- В РАТС ШОС рассказали, на каком этапе образование Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам
Обсуждались вопросы совершенствования национальных систем профилактики терроризма и экстремизма, укрепления мер по защите информационного пространства от террористических и экстремистских угроз, обеспечения эффективной антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, развития системы информационного обмена между профильными международными и региональными организациями.
Кроме того, подняты вопросы противодействия использованию террористами и экстремистами современных технологий и инструментов финансирования своей деятельности, включая виртуальные активы, краудфандинг, игровые валюты и современные стриминговые сервисы.
На полях форума состоялось IV Совещание руководителей образовательных организаций компетентных органов государств - участников СНГ, на котором рассмотрены проекты примерных образовательных программ и учебно-методических материалов для обучения кадров антитеррористических подразделений, а также направления дальнейшего развития научного обеспечения антитеррористической деятельности.
Работа по интеграции антитеррористических потенциалов СНГ и ШОС началась в 2023 году в Кыргызстане в ходе совместных антитеррористических учений компетентных органов государств - участников СНГ и государств - членов ШОС, продолжена в 2024 году в Узбекистане в ходе совместного проведения Конференции СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом и Международной научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС и получила свое дальнейшее развитие на Контртеррористическом форуме в Беларуси, впервые объединившем оба эти формата взаимодействия.
Профессиональный диалог продолжится завтра, 8 октября, в ходе совместных антитеррористических учений компетентных органов государств - участников СНГ и государств - членов ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026".-0-