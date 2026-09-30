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Контрсанкционный барьер и контроль цифрового поля. Генпрокурор о мерах по защите экономических интересов

Опубликовано:

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Общество
30 сентября 2026, 16:47

Контрсанкционный барьер и контроль цифрового поля. Генпрокурор о мерах по защите экономических интересов

Фото Генпрокуратуры
Фото Генпрокуратуры
Фото Генпрокуратуры
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые контрсанкционные меры позволили сократить размер выводимых из страны активов в 15 раз. Такие данные привел генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора на 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ, которое проходит в Казани. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Повестка ведомственного заседания включает тему возврата из-за рубежа полученных преступным путем активов в контексте современных вызовов и актуальной геополитической ситуации.

Генпрокурор Беларуси подчеркнул, что из-за деградации международного правопорядка со стороны коллективного Запада оказывается беспрецедентное давление на Беларусь и Россию. В первую очередь оно проявляется через введение незаконных экономических санкций. "Уже несколько лет не прекращаются попытки вывода капитала за пределы нашей страны в недружественные юрисдикции. В этих условиях возврат активов практически невозможен. Именно потому основные усилия сейчас направлены на недопущение развития таких событий", - сказал он.
При участии Генпрокуратуры разработан комплекс контрсанкционных мер. "Чтобы избежать необоснованного прекращения деятельности организаций с иностранным капиталом и причинения ущерба их трудовым коллективам, предусмотрена возможность вводить временное внешнее управление. Возможно и применение штрафных санкций за досрочное расторжение кредитных договоров и договоров займа, заключенных с белорусскими организациями. Принятые меры позволили сократить размер выводимых из страны активов в 15 раз", - акцентировал Дмитрий Гора.

В своем докладе генпрокурор также обозначил трансграничный характер преступности и проблему активного использования злоумышленниками цифрового пространства. В частности, перевода незаконных активов в криптовалюту. "Белорусское законодательство запрещает куплю-продажу криптовалюты вне криптобирж и обменников. У нас нормативно определены правовые механизмы конфискации таких виртуальных активов", - напомнил он.

В ходе доклада отмечено, что прокуроры обеспечили должное преследование правонарушителей, в том числе скрывшихся за пределами Беларуси, организовали розыск преступного капитала и обмен значимой информацией с партнерами. "Практика создания совместных следственно-оперативных групп дает положительный результат для раскрытия и расследования взаимосвязанных преступлений по уголовным делам", - считает Дмитрий Гора.

Генпрокуратурой заключено более 20 двусторонних соглашений с компетентными органами иностранных государств, в том числе по вопросам противодействия незаконному обогащению и выводу активов. Это позволило наладить оперативный обмен важной информацией на международном уровне и обращать в доход государства нелегально приобретенное имущество.

Форум объединил руководителей надзорного ведомства из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. На заседании согласована концепция договора о сотрудничестве государств - участников СНГ в сфере возврата из-за рубежа активов, которая должна стать основой для дальнейшей совместной разработки проекта соответствующего международного договора. Кроме того, учреждена межведомственная экспертная сеть по возврату активов на пространстве СНГ, подписано соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур государств - участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму, определены конкретные механизмы взаимодействия и меры в борьбе с существующими вызовами.-0-
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