16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольные органы Беларуси и Вьетнама планируют подписать актуализированный меморандум о взаимопонимании. Такое решение было принято во время встречи с заместителем генерального аудитора Государственного контрольно-ревизионного управления Вьетнама Ха Тхи Ми Зунгом, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.



Первый заместитель председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско проинформировал о работе КГК и принимаемых мерах по совершенствованию законодательства о контрольной деятельности.



Также стороны обменялись информацией об основных задачах и компетенциях ведомств, проводимой работе по совершенствованию подходов к осуществлению аудита и используемых механизмах контроля.



До конца текущего года ожидается визит в Беларусь делегации Государственного аудита Вьетнама во главе с руководителем ведомства. Планируется подписание актуализированного меморандума о взаимопонимании между высшими контрольными органами Беларуси и Вьетнама.



Кроме того, состоялась встреча с членом Высшей аудиторской палаты Казахстана Амангельды Исеновым, где были рассмотрены актуальнее вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках СНГ и ЕАЭС. Стороны обменялись информацией об особенностях деятельности высших контрольных органов двух стран, а также наметили перспективы сотрудничества на ближайшее время. Дмитрий Баско от имени Комитета госконтроля поздравил коллектив Высшей аудиторской палаты Казахстана с 30-летним юбилеем ведомства.



Встречи состоялись на полях международной конференции "Государственный аудит будущего", которая сегодня проходит в Астане (Казахстан).-0-