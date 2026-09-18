Контрабандная экзотика и серый импорт. О преступных алгоритмах рассказали в Гомельской таможне

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Самые распространенные преступные схемы, которые пресекают таможенники юго-восточного региона, раскрыл заместитель начальника Гомельской таможни Олег Швед на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.



Гомельская таможня внедряет новые формы работы, деятельность подразделений продолжается, несмотря на обстановку по внешнему контуру. "Пункты пропуска на границе с Украиной работают, мы готовы принимать граждан, транспорт. Планомерно переходим к понятию "виртуальной таможни", фактически электронный формат уже действует. Успешно работают центры электронного декларирования. К примеру, грузовик может быть в Бресте, субъект хозяйствования находиться в Минске, а оформление могут проводить даже работники "Новой Гуты", - пояснил замначальника.



Олег Швед напомнил, что таможенный контроль на границе с Российской Федерацией был упразднен в 1997 году, однако выборочные проверки, рейды белорусские таможенники осуществляют и в этом направлении. "С момента ввода Россией санкций на ввоз продукции европейских производителей выявлено около 1 тыс. тонн таких товаров, которые нелегально пытаются ввезти в страну без соответствующих документов", - сказал он.



Результаты дает и контроль за транзитными перевозками. Существует такая схема, как лжетранзит. "Товары завозят на территорию Беларуси, однако далее они не следуют по указанному маршруту и партии товаров не поступают в конечную страну, указанную в документах. По факту они где-то "растворяются" по пути следования", - разъяснил замначальника таможни.



Один из недавних примеров. Буквально пару лет назад была ввезена партия из пяти комбайнов, которую якобы ждали в Кыргызстане. Однако до указанного места они не доехали. Было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, перевозчик выгрузил технику в Краснодарском крае. Позже во взаимодействии с российской таможней их и обнаружили на полях региона.



Еще одна из распространенных схем в настоящее время - так называемый серый импорт. Речь о незаконном ввозе больших партий товаров низкой ценовой категории, которые предназначаются для перепродажи на оптовых и других рынках. При этом в большинстве случаев эти товары не имеют никаких документов. К слову, иногда какие-то бумаги есть, однако они не имеют ничего общего с вещами. Их, по данным специалистов, с большой вероятностью также купили на рынке. "Эти товары не оформлены в таможенном отношении, за них не внесены соответствующие платежи. Таможня в том числе контролирует соблюдение экономических интересов Республики Беларусь. На данный момент задержано таких товаров почти на 2,5 млн рублей", - обратил внимание Олег Швед.



Традиционно широкий резонанс получает обнаружение в тайниках объектов флоры и фауны. К примеру, железнодорожным транспортом не раз пытались перевезти змей. "Их помещали в специальных мешках, прятали в межпотолочном пространстве, обустраивая тайники в поезде. Змеи довольно теплолюбивые, они спокойно переносили дорогу, сбившись в клубочки и впадая в условную спячку. А в автодорожных пунктах пропуска неоднократно выявляли черепашек, рыбок, коконы бабочек. Млекопитающие - в ассортименте", - отметил заместитель начальника Гомельской таможни.



В конце 2019 года вне пункта пропуска, вблизи Лельчиц, были задержаны два гражданина, которые на себе в коробах перемещали 360 попугаев. Это была крупнейшая живая партия контрабанды. Пока шла проверка, птиц на передержку отправляли в Жлобинский зоопарк.



Подразделения таможни продолжают деятельность, выполняя поставленные задачи в юго-восточном регионе.-0-