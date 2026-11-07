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Контекст важнее контента? Гендиректор БЕЛТА рассказал о вызовах эпохи ИИ на Всемирном медиасаммите в Пекине

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 ноября 2026, 12:00

Контекст важнее контента? Гендиректор БЕЛТА рассказал о вызовах эпохи ИИ на Всемирном медиасаммите в Пекине

Андрей Мохор. Фото Синьхуа
Андрей Мохор. Фото Синьхуа
Андрей Мохор. Фото Синьхуа
7 ноября, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Почему в современном мире контекст стал важнее контента, как разобраться в огромном потоке информации, на полях VII Всемирного медиасаммита, посвященного сотрудничеству средств массовой информации в эпоху искусственного интеллекта, в Пекине рассказал генеральный директор Белорусского телеграфного информагентства Андрей Мохор, сообщает БЕЛТА.

Как подчеркнул гендиректор, искусственный интеллект проникает во все сферы. При этом растет объем информации и скорость ее передачи. "Большие языковые модели и модели с использованием генеративного ИИ стали доступны буквально всем. Меньше чем за четыре года реалии журналистики изменились необратимо. По данным Reuters, 97% изданий посчитали "важной" автоматизацию редакционных процессов. А 17% редакций уже увольняют людей из-за внедрения нейросетей. Конечно, ИИ эффективнее человека находит инфоповоды в большом потоке. Это факт. Это позволяет существенно увеличить объем материалов без расширения штата и дополнительных затрат", - отметил он.

Однако, несмотря на все возможности искусственного интеллекта, без участия человека никак не обойтись. "Стратегические зоны - мониторинг данных, проверка фактов, а не просто анализ статистики, работа с пользовательским контентом - остаются за человеком", - подчеркнул Андрей Мохор. 
СМИ перестали быть брендом, которому верят, а нейросети продолжают генерировать колоссальный объем трафика. "Люди уже не очень понимают, где они прочитали текст, - они его читали в интернете", - обращает внимание он. При этом ИИ в руках журналиста, считает Андрей Мохор, может стать отличным инструментом, который поможет освободиться от рутинных задач: транскрибация аудио, синхронный перевод на десятки языков и адаптация контента под разные соцсети, обученные алгоритмы мгновенно могут обработать терабайты данных и найти нужное.

"Проблема регулирования ИИ вышла за рамки отдельных государств, а технологические гиганты развиваются быстрее, чем законодатели успевают реагировать, - отметил генеральный директор БЕЛТА. - Безусловно, медиасообществу нужно сформировать устойчивый глобальный иммунитет против фейков. Например, совместно внедрять стандарты маркировки подлинных новостей".

Накануне медиасаммита Андрей Мохор дал интервью Синьхуа, где отметил, что Всемирный медиасаммит способен сформировать практическую основу для трансграничного сотрудничества в целях восстановления доверия к СМИ. Он подчеркнул высокий уровень белорусско-китайского сотрудничества, в том числе и среди СМИ - БЕЛТА и Синьхуа являются партнерами. 

"В условиях, когда глобальное информационное пространство фрагментировано, а доверие к СМИ снижается, китайско-белорусское сотрудничество в медиасфере приобретает особую ценность: оно позволяет обмениваться опытом, совместно противостоять дезинформации и готовить кадры для работы с новыми технологиями. И мне приятно отметить, что во взаимодействии СМИ лидерами выступают агентство Синьхуа с китайской стороны, а также БЕЛТА со стороны Беларуси. В следующем году наши страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений, и это станет дополнительным импульсом для совместных медиапроектов", - подытожил он.

VII Всемирный медиасаммит проходит в Пекине с 5 по 9 ноября. Его участниками стали более 500 человек, представляющих более 330 ведущих СМИ, аналитических центров, госведомств, ООН и других международных организаций из 112 стран.-0-Фото Синьхуа
Теги
БЕЛТА искусственный интеллект Китай Мохор
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