Консультации профсоюзных юристов на выездных приемах ежемесячно получают около 400 человек - ФПБ

23 сентября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Около 400 человек ежемесячно получают консультации профсоюзных юристов в ходе выездных правовых приемов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Федерации профсоюзов Беларуси.



В августе значительная часть обращений была связана с вопросами, которые интересуют молодых специалистов, - гарантии при трудоустройстве, компенсация расходов в связи с переездом и возможность установления испытательного срока.



Один из таких вопросов поступил во время выездного приема в Глусском районе. Молодой специалист был распределен на работу в другую местность. Его супруга планировала переехать к нему позже, и работник хотел уточнить, сможет ли она рассчитывать на компенсацию в связи с переездом.



Профсоюзный юрист разъяснил, что наниматель обязан возместить расходы по переезду членов семьи работника и выплатить каждому из них единовременное пособие в размере четверти суммы, выплаченной самому специалисту. При этом супругам не обязательно переезжать одновременно. Единовременное пособие члену семьи может быть выплачено, если супруг или супруга переезжает на новое место жительства в течение года со дня предоставления работнику жилого помещения.



В ФПБ отметили, что на правовые приемы также регулярно поступают вопросы, связанные с оплатой труда, начислением стимулирующих и предусмотренных коллективными договорами выплат, соблюдением условий контрактов и применением дисциплинарных взысканий. Каждое обращение рассматривается с учетом конкретных обстоятельств. Правовые инспекторы разъясняют применимые нормы законодательства, а при выявлении нарушений специалисты оказывают работникам помощь в разрешении трудовых споров.



Обращения граждан касаются и применения пенсионного и жилищного законодательств. Традиционно в последний четверг каждого месяца профсоюзные правовые инспекторы труда проводят выездные приемы во всех регионах страны. Очередные консультации состоятся 24 сентября. Информация о месте и времени их проведения размещена на сайтах областных и Минского городского объединений профсоюзов.-0-