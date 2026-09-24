Конкурс "Учитель года Беларуси" служит мощным импульсом для развития системы образования - Кадлубай

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Беларуси" служит мощным импульсом для развития системы образования. Об этом журналистам сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай, передает корреспондент БЕЛТА.



Заключительный этап конкурса проходит в Минске с 21 сентября по 2 октября. "Конкурс "Учитель года" на протяжении многих лет служит мощным импульсом для развития системы образования, выявляет ярких инициативных педагогов, чей профессионализм и гражданская позиция задают высокие стандарты для развития всей отрасли образования. Сегодня это конкурс с богатой историей, он имеет много громких имен. Во всех этапах конкурса этого сезона приняли участие более 10 тыс. педагогических работников", - проинформировал Александр Кадлубай.



В этом году конкурс проводится по девяти номинациям, в числе которых две новые: "Молодой учитель", "Молодой директор", к участию в которых допускаются педагоги до 31 года включительно и имеющие стаж работы до 5 лет на момент объявления конкурса.



Проводится конкурс в четыре этапа: школьный, районный, областной и республиканский. Последний состоит из финала и суперфинала. В настоящий момент идут мероприятия финала по номинациям. "В суперфинал у вас выходит девять победителей - в каждой номинации будет определен свой лучший педагог. В суперфинале жюри будет оценивать каждого из девяти участников. По результатам суперфинала будет определен учитель года Беларуси 2026. Очень важно отметить внимание главы государства к конкурсу - главным призом является автомобиль. Это добавляет азарта нашим педагогам", - отметил замминистра.



Кроме того, участники конкурса могут без установленных процедур получить высшую педагогическую категорийность. "То есть если у участника высшая категория (а у нас в этом году таких 37 педагогов из 63), он имеет право без соответствующих процедур претендовать на получение категории "учитель-методист". Если же у участника первая квалификационная категория, он также без сдачи соответствующего экзамена в институте развития образования имеет право претендовать на высшую категорию. Почему так сделано? Очень просто, потому что сам по себе конкурс уже является экзаменационной площадкой для тех, кто участвует в финале", - подчеркнул Александр Кадлубай.



В заключительном этапе конкурса профмастерства принимают участие 23 мужчины и 40 женщин - всего 63 участника в девяти номинациях. Средний возраст конкурсантов - 35 лет. Представлены и сельские учреждения образования, и городские.



Программа конкурса включает в себя мастер-классы, открытые уроки, комплексную письменную работу, а также мероприятия суперфинала: брифинг, разговор о главном, мини-урок. "Также в этом году у нас проходит Съезд учителей СНГ 1-2 октября. Наши финалисты смогут поучаствовать в мероприятиях съезда", - добавил замминистра.



Объявление учителя года Беларуси 2026 состоится 2 октября во Дворце Республики в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к профессиональному празднику - Дню учителя.-0-