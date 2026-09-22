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Конкурс на лучшую работу в сфере защиты персональных данных проходит в Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
22 сентября 2026, 11:53

Конкурс на лучшую работу в сфере защиты персональных данных проходит в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на лучшую работу в сфере защиты персональных данных проходит в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр защиты персональных данных.

Участвовать в творческом состязании могут учащиеся средних специальных учреждений образования юридического профиля, студенты, магистранты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав учреждений высшего образования, работники научных, научно-практических и иных организаций и др.

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Что касается тем, работы могут быть посвящены культуре обращения с персональными данными: от законодательного регулирования к осознанной ответственности каждого - для номинации ”Лучшая студенческая работа“, использованию искусственного интеллекта при обработке персональных данных (речь о поиске баланса между новыми технологиями и защитой прав человека) - для номинации ”Лучшая работа практикующего юриста“.

Жюри будет оценивать соответствие содержания работы теме конкурса, содержание, полноту и логическую последовательность изложения материала, аргументированность выводов, практическую значимость полученных результатов, качество оформления работы.

Работы для участия в конкурсе можно подавать по 1 декабря. Итоги будут подведены к Международному дню защиты персональных данных. Участники конкурса, занявшие призовые места, получат награды в виде дипломов и ценных призов.

Работы направляются по адресу: 220004, город Минск, улица К.Цеткин, 24-3.-0-
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