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Конкурс детского творчества "Стандартизация и я" объявлен в Беларуси 

Опубликовано:

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Общество
22 сентября 2026, 19:50

Конкурс детского творчества "Стандартизация и я" объявлен в Беларуси 

Фото Госстандарта
Фото Госстандарта
Фото Госстандарта
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации объявил республиканский конкурс детского творчества "Стандартизация и я", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта. 

Инициатива направлена просвещение в области стандартизации, привлечение интереса к вопросам, которые можно решить с ее помощью, повышение престижности стандартизации, а также приобщение подрастающего поколения к познавательной и исследовательской деятельности.

Он посвящен теме "Мир стандартов глазами детей: от безопасности жизни до технологического лидерства". К участию приглашаются учащиеся учреждений образования трех возрастных категорий: 6-9, 10-12, 13-16 лет.

Конкурс проводится по номинациям: информационный проект (работы, направленные на просвещение, информирование, привлечение внимания к стандартизации), исследовательский проект (проведение работ для решения актуальных проблем с помощью стандартизации). Проекты могут быть выполнены в форме рисунка, плаката (в том числе рекламного), макета, видеоролика, статьи, компьютерного проекта (презентация). К каждому проекту прилагается информационный лист участника конкурса.

К участию допускаются только индивидуальные проекты. Участник конкурса может принять участие только с одним проектом и в одной номинации.

Одним из нововведений является переход на двухэтапную систему проведения. Первый этап конкурса проводится с октября по ноябрь в каждой области областными ЦСМС, БелГИСС. Проекты принимаются до 1 ноября 2026 года. На первом этапе определяются проекты, претендующие на участие во втором этапе.

Второй этап конкурса - с декабря 2026 года по февраль 2027 года. Комиссией проводится оценка представленных проектов, определение победителей в каждой номинации и возрастной категории.

Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы. Также по решению республиканской конкурсной комиссии могут быть определены победители в дополнительных номинациях.

Условия конкурса, требования к проектам и участникам, порядок рассмотрения и другие вопросы организации и проведения изложены в инструкции о порядке проведения республиканского конкурса детского творчества "Стандартизация и я", утвержденной постановлением Госстандарта от 7 октября 2022 года №97 (в редакции постановления от 4 сентября 2025 года №111).-0- 
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