* Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY
Общество
18 ноября 2026, 18:32
Кому выгодны военные конфликты, рассказал эксперт
Фото из архива
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кому и почему выгодны военные конфликты, в эфире телеканала "Первый информационный" рассказал эксперт по международным отношениям и национальной безопасности из Израиля доктор политических наук Саймон Ципис, сообщает БЕЛТА.
Он отметил, что любая война, вне зависимости от того, когда она происходила или происходит, является толчком для развития военных технологий. И не только военных. "На украинском поле военных действий уже многие годы тестируются новые западные технологии, - сказал он. - Военная помощь Украине - это не ради того, чтобы помочь ей победить, или не ради большой любви к ней. Украине посылают новейшие средства вооружения, чтобы их просто апробировать. Но апробировать с учетом военных сил Российской Федерации, ведь на них тестируют беспилотные средства поражения, искусственный интеллект, компьютерные программы военного назначения. Все это Запад дает бесплатно, потому что любая война для любого военно-промышленного комплекса - возможность бесплатно протестировать вживую свои разработки. Вот в чем суть".
* Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY
* Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY
Новости рубрики Общество
Сотни людей и сложная планировка. Спасатели оттачивают действия при ЧС на крупных спортивных объектах
Главное
Топ-новости
Информацию о неисполненных денежных обязательствах можно будет получить на едином портале электронных услуг
Развитие в Беларуси реабилитационных услуг под запросы родителей детей-инвалидов рассмотрели в правительстве
Сергеенко: вместе с плановой работой депутаты оперативно включаются в решение вопросов с учетом новых вызовов
Импортозамещающую продукцию на более чем $26 млрд произвели в Беларуси за девять месяцев текущего года
С нами интереснее