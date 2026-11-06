Кому предстоит восстанавливать Украину после достижения мира? Мнение аналитика

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто может предложить помощь Украине по восстановлению страны после прекращения огня и достижения мира, прокомментировал политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в проекте БЕЛТА "В теме".На III Минской международной конференции по евразийской безопасности, говоря об Украине, Президент Беларуси высказал мнение о возможности скорого прекращения конфликта в стране. Белорусский лидер также подчеркнул, что украинцы должны понять: только от них самих зависит их будущее. Как было обозначено на масштабном аналитическом форуме, вряд ли Европа или Америка придут восстанавливать Украину. Максимум, кто действительно поможет, - славянские народы - россияне и белорусы.Владимир Корнилов пояснил, понимает ли украинское общество этот важный момент и есть ли такое осознание. "Наверное, какое-то осознание придет после того, как война действительно закончится, когда сковырнут верхушку, паразитирующую на украинцах и убивающую их буквально, когда вернется с поля боя искалеченный украинец, оглянется и спросит, что же они натворили. Конечно, когда-то они сами будут задавать друг другу эти вопросы. Но ведь самая главная проблема для Украины и ее будущего заключается в том, кто же будет ее восстанавливать", - подчеркнул он.Анализируя внутренние ресурсы украинского общества для восстановления страны после продолжительного военного конфликта, эксперт указал на ряд объективных факторов. "Все понимают, сколько (людей. - Прим. БЕЛТА) там погибло, сколько сбежало, сколько покалеченных - есть ли вообще там кому восстанавливать? К примеру, многие украинцы, насильно брошенные Киевом на линию фронта, спят и видят, когда закончится война, откроются границы и они толпами ринутся в ту самую Европу, где уже давно осели их жены, дочки, сыновья, родители, другие родственники. В этой связи честно скажу: я очень пессимистично настроен на то, что Украину можно восстановить, что кто-то будет ее восстанавливать", - сказал он.Проблема с восстановлением стоять будет остро, уверен политический обозреватель. "И ее, наверное, будут обсуждать и Россия, и Беларусь, может быть, даже и на уровне европейских государств. Честно скажу, я пока не представляю, как это даже теоретически может выглядеть на практике. Одно дело, когда после 1944 года, после освобождения Украины, всей огромной страной - СССР - мы восстанавливали и шахты Донбасса, и заводы и др. Но кто сейчас будет восстанавливать, пока представить сложно", - резюмировал он.-0-