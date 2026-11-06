Кому предстоит восстанавливать Украину после достижения мира? Мнение аналитика

- "Украина становится сговорчивее перед зимой". Тенденции по переговорам разъяснил политический обозреватель
Анализируя внутренние ресурсы украинского общества для восстановления страны после продолжительного военного конфликта, эксперт указал на ряд объективных факторов. "Все понимают, сколько (людей. - Прим. БЕЛТА) там погибло, сколько сбежало, сколько покалеченных - есть ли вообще там кому восстанавливать? К примеру, многие украинцы, насильно брошенные Киевом на линию фронта, спят и видят, когда закончится война, откроются границы и они толпами ринутся в ту самую Европу, где уже давно осели их жены, дочки, сыновья, родители, другие родственники. В этой связи честно скажу: я очень пессимистично настроен на то, что Украину можно восстановить, что кто-то будет ее восстанавливать", - сказал он.
Проблема с восстановлением стоять будет остро, уверен политический обозреватель. "И ее, наверное, будут обсуждать и Россия, и Беларусь, может быть, даже и на уровне европейских государств. Честно скажу, я пока не представляю, как это даже теоретически может выглядеть на практике. Одно дело, когда после 1944 года, после освобождения Украины, всей огромной страной - СССР - мы восстанавливали и шахты Донбасса, и заводы и др. Но кто сейчас будет восстанавливать, пока представить сложно", - резюмировал он.-0-