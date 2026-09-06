Александр Тищенко добавил: "Сразу сменится и верхушка в Евросоюзе, начнут продвигаться такие структуры, как АдГ (партия "Альтернатива для Германии". - Прим. БЕЛТА) в Германии. В Британии тоже поползет, во Франции поползет. Явно всех прибалтов уберут из структур Евросоюза".
Общество
06 сентября 2026, 22:41
Кому и почему невыгодно заканчивать войну в Украине? Мнение эксперта
Александр Тищенко
Новости темы "Проект "В теме" "
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Войну в Украине невыгодно заканчивать тем, кому неугоден президент США Дональд Трамп, сегодня цель - не прекратить военные действия, а свергнуть Дональда Трампа. Таким мнением в проекте БЕЛТА "В теме" поделился эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
"В таком случае Америка уже не будет гегемонить, и это Европу устраивает, потому что чем дольше продолжает Америка гегемонить, тем хуже для Европы. Последние заявления, решения в Европе касаются локализации, суверенизации и так далее. Не знают, как оторваться от Америки. Настолько круто Америка вытягивает последние соки из Европы, что той уже дышать нечем", - сказал эксперт.
Александр Тищенко добавил: "Сразу сменится и верхушка в Евросоюзе, начнут продвигаться такие структуры, как АдГ (партия "Альтернатива для Германии". - Прим. БЕЛТА) в Германии. В Британии тоже поползет, во Франции поползет. Явно всех прибалтов уберут из структур Евросоюза".
Александр Тищенко добавил: "Сразу сменится и верхушка в Евросоюзе, начнут продвигаться такие структуры, как АдГ (партия "Альтернатива для Германии". - Прим. БЕЛТА) в Германии. В Британии тоже поползет, во Франции поползет. Явно всех прибалтов уберут из структур Евросоюза".
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