Кому и почему невыгодно заканчивать войну в Украине? Мнение эксперта

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Войну в Украине невыгодно заканчивать тем, кому неугоден президент США Дональд Трамп, сегодня цель - не прекратить военные действия, а свергнуть Дональда Трампа. Таким мнением в проекте БЕЛТА "В теме" поделился эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко."В таком случае Америка уже не будет гегемонить, и это Европу устраивает, потому что чем дольше продолжает Америка гегемонить, тем хуже для Европы. Последние заявления, решения в Европе касаются локализации, суверенизации и так далее. Не знают, как оторваться от Америки. Настолько круто Америка вытягивает последние соки из Европы, что той уже дышать нечем", - сказал эксперт.Александр Тищенко добавил: "Сразу сменится и верхушка в Евросоюзе, начнут продвигаться такие структуры, как АдГ (партия "Альтернатива для Германии". - Прим. БЕЛТА) в Германии. В Британии тоже поползет, во Франции поползет. Явно всех прибалтов уберут из структур Евросоюза"."Может быть, получится приостановить центробежные силы, потому что исландский фактор тревожный для Европы. Многие страны, особенно Восточная Европа, сегодня уже как-то косо смотрят на эти моменты", - резюмировал эксперт.-0-