Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа провел переговоры с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. По итогам переговоров на высшем уровне был подписан пакет документов в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. "Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей, - отметил Александр Лукашенко. - Все договоренности будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты".-0-
Общество
13 сентября 2026, 16:52
"Комплексные решения под ключ". Эксперт о белорусском подходе к сотрудничеству с другими странами
Юлия Абухович
Новости темы "Проект "В теме" "
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает международным партнерам не только поставки тех или иных видов продукции, но и создание совместных проектов в различных сферах, например промышленности или сельском хозяйстве. Такую точку зрения в проекте БЕЛТА "В теме" выразила экономический аналитик Юлия Абухович.
Комментируя недавний официальный визит Президента Мьянмы в Минск и переговоры с Президентом Беларуси, Юлия Абухович отметила, что такие встречи приносят эффект и дают должную отдачу в развитии двусторонних взаимоотношений. "Если говорить про отношения Беларуси с другими странами, в том числе с Мьянмой, то они отличаются поставкой комплексных решений под ключ", - подчеркнула она. Речь идет не только о поставках различных видов продукции, но и запуске совместных проектов в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других.Вместе с тем поставки товаров также играют значительную роль в развитии экономического сотрудничества. Эксперт полагает, что Беларусь способна обеспечить продовольственную безопасность Мьянмы. Это страна с населением более 55 млн человек, которая нуждается в качественных продуктах питания. По мнению Юлии Абухович, еще одним перспективным направлением взаимодействия Минска и Нейпьидо является сельскохозяйственная и другая техника.
Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа провел переговоры с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. По итогам переговоров на высшем уровне был подписан пакет документов в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. "Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей, - отметил Александр Лукашенко. - Все договоренности будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты".-0-
Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа провел переговоры с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. По итогам переговоров на высшем уровне был подписан пакет документов в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. "Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей, - отметил Александр Лукашенко. - Все договоренности будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты".-0-
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