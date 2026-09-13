"Комплексные решения под ключ". Эксперт о белорусском подходе к сотрудничеству с другими странами 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает международным партнерам не только поставки тех или иных видов продукции, но и создание совместных проектов в различных сферах, например промышленности или сельском хозяйстве. Такую точку зрения в проекте БЕЛТА "В теме" выразила экономический аналитик Юлия Абухович.Комментируя недавний официальный визит Президента Мьянмы в Минск и переговоры с Президентом Беларуси, Юлия Абухович отметила, что такие встречи приносят эффект и дают должную отдачу в развитии двусторонних взаимоотношений. "Если говорить про отношения Беларуси с другими странами, в том числе с Мьянмой, то они отличаются поставкой комплексных решений под ключ", - подчеркнула она. Речь идет не только о поставках различных видов продукции, но и запуске совместных проектов в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других.Вместе с тем поставки товаров также играют значительную роль в развитии экономического сотрудничества. Эксперт полагает, что Беларусь способна обеспечить продовольственную безопасность Мьянмы. Это страна с населением более 55 млн человек, которая нуждается в качественных продуктах питания. По мнению Юлии Абухович, еще одним перспективным направлением взаимодействия Минска и Нейпьидо является сельскохозяйственная и другая техника.Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа провел переговоры с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. По итогам переговоров на высшем уровне был подписан пакет документов в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. "Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей, - отметил Александр Лукашенко. - Все договоренности будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты".-0-