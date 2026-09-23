23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области проходит второй этап комплексных командно-штабных учений по проверке готовности подразделений Министерства внутренних дел к действиям в особых условиях, сообщает БЕЛТА.
Накануне состоялся первый этап учений. Участники проанализировали различные сценарии развития оперативной обстановки и отработали алгоритмы реагирования на них. Особое внимание уделялось слаженности действий на всех уровнях управления. В мероприятиях приняли участие первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков, начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло, руководство облисполкома, а также представители смежных ведомств региона.
Сегодня началась активная фаза учений, предусматривающая практическую отработку действий подразделений в различных условиях. В Гомеле до 18.00 частично ограничены движение и остановка транспортных средств на некоторых улицах. Также частично ограничены движение и въезд на территорию парковки гостиницы "Сож". В период проведения учений возможно передвижение специальной и военной техники. В МВД рекомендуют водителям учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты.
Один из этапов практической части пройдет в Добруше. Вблизи объекта могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов.-0-
Общество
23 сентября 2026, 09:02
Комплексные командно-штабные учения МВД проходят в Гомельской области
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