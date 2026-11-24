24 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В связи с ночными заморозками и мокрым снегом, которые наблюдались в столице и некоторых регионах, активизировалась работа дорожных и коммунальных служб. Только в Минске на обработке проезжей части улиц в ночное время было задействовано 350 единиц техники, сообщает корреспондент БЕЛТА.





ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" на протяжении нескольких суток, когда наблюдается ночное понижение температуры воздуха, ведет предупредительную противогололедную обработку дорог.





"На балансе объединения имеется около 700 единиц техники, которая готова обрабатывать проезжую часть и тротуары, а также убирать снег. Заключены договоры с другими организациями, и в случае выпадения обильных может привлекаться до тысячи единиц технических ресурсов", - рассказали в объединении.





С начала этого сезона на обработку дорог в столице израсходовано около 3 тыс. т песко-соляной смеси.





В ГО "Минское городское жилищное хозяйство" отметили, что сегодня утром работники предприятия вышли на обработку пешеходных дорожек противогололедными материалами, чтобы предупредить образование наледи и снизить риск травматизма.





Как сообщили в ГО "ЖКХ Минской области", ночью на уборке снега и обработке территорий противогололедными средствами были задействованы 49 единиц специальной техники. Песко-соляной смесью обработано 275 км улично-дорожной сети, на эти цели израсходовано 350 т материалов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.





"Главная задача - обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов, не допустить образования гололедицы", - отметили в "ЖКХ Минской области".





По информации главного управления ЖКХ Гомельского облисполкома, для содержания улиц и придомовых территорий заготовлено 58 т песко-соляной смеси. В полную техническую готовность приведены более 520 единиц техники - пескоразбрасыватели, снегоуборочные машины, погрузчики снега, самосвалы и тракторы для вывоза снега.





В Брестской области и Бресте с ночи для обработки дорог задействовано 27 пескоразбрасывателей, использовано 372 т песко-соляной смеси. Больше снега в северных районах области, в частности в Барановичах и Ляховичах.





"Подготовку специализированной техники завершили к 1 октября. Имеется 92 песко- и солеразбрасывателя, 201 снегоуборочная машина, 106 погрузчиков, 191 самосвал, трактор и другая техника для вывоза снега", - рассказали в управлении ЖКХ.





В Гродно коммунальные службы также ведут противогололедную обработку дорог - в городе вечером 23 ноября были небольшие осадки в виде снега, при этом температура воздуха держалась около нуля.





"В таких условиях на дорогах может быстро образоваться гололедица, потому мы с 21.00 вывели на улицы технику для обработки реагентами. В течение ночи работали девять автомобилей-пескоразбрасывателей и восемь пескосолеразбрасывателей на базе тракторов МТЗ. С утра техника также выехала на дороги: работают 7 автомобилей и 6 тракторов", - пояснили в "Спецавтохозяйстве".





Кроме того, в Гродно на обработке дворов и тротуаров, остановок общественного транспорта задействовано 126 дворников.-0-

"В смену в этот период задействуется около 350 единиц различной техники или порядка 700 в сутки. Также в городе работают около 300 уборщиков территорий", - подчеркнули в "Горремавтодоре Мингорисполкома".Для дорог местного и республиканского значения заготовлено более 127 т песко-соляной смеси и подготовлены 495 единиц техники - снегоуборочные машины, автогрейдеры, погрузчики. Кроме того, заготовлено 409 т складируемых органоминеральных смесей (СОМС) для ямочного ремонта.Коммунальные служб для обработки дорог и тротуаров заготовили более 44 тыс. т песко-соляной смеси.