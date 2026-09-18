Коммерческие помещения в "Маяке Минска": высокий трафик, различные площади и выгода до 15% 

Мира, благополучия, взаимопонимания и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме царят тепло и согласие, а в жизни будет больше добрых событий, больше возможностей для реализации успешных начинаний и дел, которые приносят пользу и удовольствие.
В многофункциональном комплексе "Маяк Минска" остались считаные свободные коммерческие посещения. Здесь можно открыть кафе или ресторан с террасой, небольшой магазинчик или спортзал - и сейчас выгодные условия приобретения помещений.
До 30 сентября 2026 года на коммерческую недвижимость в "Маяке Минска" действует специальное предложение - выгода до 15% при условии быстрой 100% оплаты.
Приобрести коммерческие помещения в комплексе "Маяк Минска" по сниженной цене можно как за собственные средства, так и с привлечением кредитов от банков-партнеров со ставкой от 4,99% в течение льготного периода.
Поторопитесь сделать выгодное вложение в ваш бизнес. Только застройщик предлагает удобные финансовые условия: намного более выгодные, чем при покупке коммерческих помещений на вторичном рынке.
Количество доступных объектов ограничено!
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" давно стал одним из самых узнаваемых и престижных районов столицы. Расположение рядом с Национальной библиотекой, станцией метро "Восток" и одним из крупнейших торговых центров Dana Mall обеспечивает ему статус востребованной деловой и культурной локации. Уникальная архитектура и развитая инфраструктура делают комплекс отличной площадкой для развития бизнеса.
Планировочные решения коммерческих помещений в "Маяке Минска" и популярность комплекса позволяют предпринимателям быстро запустить свой проект и обеспечить его эффективное развитие.
Приобретение коммерческой недвижимости в этом престижном районе столицы - это вложение в надежный актив, который открывает несколько путей для развития:
- вести собственное дело в локации с высоким трафиком,
- сдавать площади в аренду для получения стабильного и прогнозируемого дохода.
Застройщик предлагает широкий выбор помещений:
- площадью от 26,4 до 986,6 м кв.,
- первые и вторые этажи,
- различные форматы: магазины, офисы, кофейни, рестораны, услуги и т.п.
Не откладывайте покупку коммерческой недвижимости в популярном комплексе "Маяк Минска"! Свободных объектов осталось совсем мало. До конца сентября воспользуйтесь специальными условиями покупки при быстрой 100% оплате с выгодой до 15%.
Приобрести коммерческие помещения по специальной цене можно как за собственные средства, так и с привлечением кредита со ставкой от 4,99% в течение льготного периода.
ВРЕМЯ УДАЧНЫХ РЕШЕНИЙ
Специальное предложение в "Маяке Минска" создано для тех, кто ценит надежность и стремится эффективно распоряжаться своим капиталом. Последние свободные объекты коммерческой недвижимости в комплексе можно купить до 30 сентября 2026 г. по выгодной цене.Для получения подробной информации о доступных помещениях и условиях покупки обращайтесь к специалистам:
7675 (короткий номер для всех операторов)
+375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465
+375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465
Связаться с отделом продаж можно и в праздничные, и в выходные дни. Звоните или приходите в офис по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.
"Маяк Минска" - надежный фундамент для процветания вашего бизнеса.