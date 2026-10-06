Коммерческая недвижимость в "Минск-Мире": скидки до 15% и рассрочка от застройщика

Зачем переплачивать за аренду чужих площадей, если можно инвестировать в собственные?





До конца октября стать владельцем помещения для бизнеса в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" можно на специальных условиях:





- с выгодой до 15% при условии "быстрой оплаты" в течение 14 дней,

- по сниженным ценам на определенные административно-торговые помещения на вторых этажах домов в динамичных кварталах "Западная Европа" и "Тропические острова".





Кроме того, по условиям осеннего предложения покупателям доступны:





-рассрочка от застройщика до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50%,

- рассрочка от застройщика на срок до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%,

- партнерские кредиты со ставкой от 4,99% в течение льготного периода.





Срок действия предложения - до 31 октября 2026.





Выбирайте функциональные помещения под магазины, офисы, салоны или кафе в обжитых кварталах района.





Полный перечень доступных помещений и актуальную стоимость можно узнать у менеджеров компании-застройщика по короткому номеру 7675.

Приобретение коммерческой недвижимости в динамично развивающемся современном районе столицы - это вложение в надежный актив, который открывает несколько путей для развития:





1) организация и ведение своего дела в локациях с высоким трафиком. Там, где много молодых семей, экономически активных жителей и потенциальных клиентов,

2) сдача помещений в аренду для получения стабильного и прогнозируемого дохода.

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ: КОММЕРЦИЯ С СОБСТВЕННЫМИ ТЕРРАСАМИ





Представленные помещения объединяют функциональность современного офиса и редкое превосходство - наличие собственных открытых террас.





• Площадь помещений: от 24,7 до 55,5 м² (компактные и эргономичные варианты под различные запросы).

• Общая площадь с учетом террас: от 48 до 169,5 м².





Наличие приватной террасы существенно расширяет сценарии использования пространства. Это готовое решение для обустройства зоны отдыха сотрудников, летнего лаунжа, клиентской террасы, уютного кофейного поинта или креативного пространства для проведения презентаций.

Давно заселенные и обжитые кварталы Давно заселенные и обжитые кварталы "Тропические острова" "Западная Европа" находятся в шаговой доступности от станции метро "Аэродромная". По периметру кварталов - большое количество остановок наземного транспорта. Можно легко добраться в любой район Минска за 10-15 минут.





Также в пешей доступности Международный финансовый коммерческий центр и работает один из крупнейших в столице торгово-общественных центров - Avia Mall.

Специальные октябрьские условия покупки распространяются на коммерческие помещения в жилых домах многофункционального комплекса "Минск-Мир".





Кварталы комплекса активно заселяются, а многие давно нашли своих жителей. Здесь открываются широкие возможности для развития и масштабирования проектов, ведь потенциальные покупатели уже живут по соседству. В "Минск-Мире" можно открыть магазины, офисы, кофейни, рестораны, шоу-румы с особой атмосферой.

Коммерческие помещения преимущественно располагаются на -1, 1 и 2 этажах. Есть варианты с террасами и на более высоких этажах. Коммерческие помещения преимущественно располагаются на -1, 1 и 2 этажах. Есть варианты с террасами и на более высоких этажах.





Каждое торгово-административное помещение спроектировано с учетом потребностей современного бизнеса, что значительно упрощает открытие новых торговых или сервисных точек:

высокие потолки и свободная планировка для реализации ваших дизайн-проектов,

качественная тепло- и шумоизоляция,

центральное отопление, системы пожаротушения, электричество, водопровод, канализация,

удобные подъездные пути и пандусы перед входом.

Инвестиционная привлекательность коммерческих помещений в "Минск-Мире" обусловлена не только внутренней инфраструктурой кварталов, но и близостью к глобальным объектам комплекса. В центре возводится Международный финансовый коммерческий центр. Инвестиционная привлекательность коммерческих помещений в "Минск-Мире" обусловлена не только внутренней инфраструктурой кварталов, но и близостью к глобальным объектам комплекса. В центре возводится Международный финансовый коммерческий центр.





Соседство с объектом такого масштаба автоматически повышает статус недвижимости и гарантирует стабильный рост арендных ставок в ближайшей перспективе.

Одно из преимуществ многофункционального комплекса "Минск-Мир" - развитая социальная инфраструктура. Здесь - зоны отдыха для взрослых и детей, спортивные площадки, парковки, велодорожки, продовольственные магазины, поликлиники, медицинские центры, школы, детские сады и многое другое. Одно из преимуществ многофункционального комплекса "Минск-Мир" - развитая социальная инфраструктура. Здесь - зоны отдыха для взрослых и детей, спортивные площадки, парковки, велодорожки, продовольственные магазины, поликлиники, медицинские центры, школы, детские сады и многое другое.





В комплексе запроектированы, строятся и уже возведены школы и детские сады, теннисные корты, поликлиники, медицинские центры, паркинги и наземные парковки. Для малышей созданы сказочные детские площадки с безопасным наземным покрытием. В каждом квартале есть территории воркаута и велосипедные дорожки. Работают супермаркеты, продовольственные магазины, развита коммерческая инфраструктура в стилобатах.

В "Минск-Мире" есть все для комфортной жизни и бизнеса!

Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро и множество маршрутов наземного транспорта. Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро и множество маршрутов наземного транспорта.

Тут находится один из крупнейших торгово-общественных центров Avia Mall: для шопинга не придется выезжать за пределы комплекса. Тут находится один из крупнейших торгово-общественных центров Avia Mall: для шопинга не придется выезжать за пределы комплекса.

Сделайте первый шаг к стабильному доходу - инвестируйте в коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" . Сделайте первый шаг к стабильному доходу - инвестируйте в





Специальное предложение действует до 31 октября. Это отличная возможность приобрести коммерческие помещения по сниженной цене и с выгодой до 15% при условии быстрой оплаты.





Удобные финансовые инструменты:

оплата собственными средствами,

с привлечением кредитов от банков-партнеров со ставкой от 4,99% в течение льготного периода,

рассрочка от застройщика на срок до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50%,

рассрочка от застройщика до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.

Для получения подробной информации о доступных помещениях и условиях акции обращайтесь к специалистам по телефонам 7675, +375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465. Для получения подробной информации о доступных помещениях и условиях акции обращайтесь к специалистам по телефонам 7675, +375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465.





Связаться с застройщиком можно и в праздничные, и в выходные дни.





Звоните или приходите в офис по адресу:

г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.

"Минск-Мир" - локация вашего успешного бизнеса!

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