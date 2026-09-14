14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 14 по 16 сентября на завершающем этапе учебного сбора территориальных войск Червенского и Березинского районов Минской области под руководством заместителя председателя облисполкома пройдет командно-штабное учение. Об этом БЕЛТА рассказали в Министерстве обороны.
Цель учения - совершенствовать навыки офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны, обучить личный состав слаженным действиям при решении возложенных на них задач.
"Особое внимание будет уделено взаимодействию территориальных войск с органами внутренних дел, подразделениями внутренних войск, а также отрядами народного ополчения в ходе охраны важных объектов, обеспечения военного положения и борьбы с диверсионными группами противника", - добавили в Минобороны.-0-
Общество
14 сентября 2026, 08:12
Командно-штабное учение территориальных войск Червенского и Березинского районов пройдет по 16 сентября
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Командно-штабное учение территориальных войск Червенского и Березинского районов пройдет по 16 сентября
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