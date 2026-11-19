19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Белорусского государственного университета одержала победу в I Международной олимпиаде по информационным технологиям среди студентов Inter IT-Challenge, которая прошла в Минске в стартап-центре Парка высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА.



В состав команды-победительницы вошли третьекурсники факультета прикладной математики и информатики БГУ Максим Банцевич, Алексей Чернуха, Александр Молокович, а также факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Кирилл Лаврукевич и Вячеслав Плюта.



Второе место заняла команда Сианьского университета Цзяотун (Китай). На третьем месте команда Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II (Россия). Команда Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева (Кыргызстан) получила диплом участника олимпиады.



Кубок I Международной олимпиады Inter IT-Challenge получил Белорусский государственный университет из рук первого заместителя министра образования Александра Бахановича. От имени Министерства образования также вручены благодарности организаторам олимпиады.



В Минске прошла двухдневная олимпиада. Всего в интеллектуальном соревновании участвовали 35 студентов из Беларуси, России, Китая и Кыргызстана. Студентам предстояло выполнить конкурсные задания в области программирования, анализа данных, машинного обучения и безопасности AI-систем. Работы оценивались по уровню технической грамотности, исследовательского подхода, воспроизводимости решения и качеству представления результата. Также студенты приняли участие в круглом столе по развитию и расширению применения беспилотных технологий в Беларуси.



Кроме того, в ходе мероприятия были подписаны три соглашения о сотрудничестве, направленные на развитие инфраструктуры связи для беспилотной техники и внедрение беспилотных карьерных самосвалов на промышленных объектах в Беларуси.-0-