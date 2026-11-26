26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество участников программы добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии в Беларуси достигло 100 тыс. работников, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова во время семинара Палаты представителей на тему "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии", передает корреспондент БЕЛТА.
"Программа "3+3" работает четыре года. На середину ноября мы достигли этого порога - 100 тыс. работников, которые заключили договоры с компанией "Стравита" и сегодня уже накапливают на именных лицевых счетах финансовые средства с поддержкой государства", - сказала Юлия Бердникова.
В программу добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии активнее включаются женщины, на долю которых приходится 70,3%.
Программа введена указом №367 от 27 сентября 2021 года "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии" и с 1 октября 2022 года дает возможность гражданам создавать дополнительные пенсионные накопления с участием государства.
По словам председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Ирины Костевич, это дополнительный механизм к той системе государственных пенсий, которая работает в стране уже не одно десятилетие.
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Общество
26 ноября 2026, 19:06
Число участников программы "3+3" достигло 100 тыс. - Бердникова
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