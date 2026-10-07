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Количество экстремистских преступлений постепенно уменьшается - Гора

Опубликовано:

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Общество
07 октября 2026, 11:16

Количество экстремистских преступлений постепенно уменьшается - Гора

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается работа по противодействию экстремизму, количество таких преступлений постепенно уменьшается. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
"Обеспечена активная работа по расследованию экстремистских преступлений, изобличению и привлечению к уголовной ответственности виновных лиц. За полтора года прокуроры поддержали государственное обвинение по более чем 2 тыс. уголовных дел этой категории в отношении 2,5 тыс. лиц. Правоохранительными органами принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности всех лиц, совершивших экстремистские и террористические преступления с 2020 года", - сказал Дмитрий Гора.

В частности, в текущем году поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывших руководителей и участников преступной организации "Полк Калиновского". 
Благодаря институту специального производства привлекаются к ответственности скрывшиеся за пределами Беларуси лица. С 2022 года в суды направлены уголовные дела по обвинению более 150 лиц.

"Совместно с органами государственной безопасности проведена работа по запрету деятельности террористических и экстремистских организаций. По заявлениям Генеральной прокуратуры Верховный Суд признал террористической организацией "Объединенный переходный кабинет" и экстремистской - "Европейский гуманитарный университет", - добавил Дмитрий Гора.-0-

Фото Николая Петрова
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