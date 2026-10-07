Количество экстремистских преступлений постепенно уменьшается - Гора

"Совместно с органами государственной безопасности проведена работа по запрету деятельности террористических и экстремистских организаций. По заявлениям Генеральной прокуратуры Верховный Суд признал террористической организацией "Объединенный переходный кабинет" и экстремистской - "Европейский гуманитарный университет", - добавил Дмитрий Гора.-0-





Фото Николая Петрова

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается работа по противодействию экстремизму, количество таких преступлений постепенно уменьшается. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА."Обеспечена активная работа по расследованию экстремистских преступлений, изобличению и привлечению к уголовной ответственности виновных лиц. За полтора года прокуроры поддержали государственное обвинение по более чем 2 тыс. уголовных дел этой категории в отношении 2,5 тыс. лиц. Правоохранительными органами принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности всех лиц, совершивших экстремистские и террористические преступления с 2020 года", - сказал Дмитрий Гора.В частности, в текущем году поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывших руководителей и участников преступной организации "Полк Калиновского".Благодаря институту специального производства привлекаются к ответственности скрывшиеся за пределами Беларуси лица. С 2022 года в суды направлены уголовные дела по обвинению более 150 лиц.