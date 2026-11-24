24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессионализм и умение сострадать являются опорой врачебного мастерства, отметил в комментарии корреспонденту БЕЛТА директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, профессор, академик, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо на полях республиканской конференции с международным участием "Боткинские чтения".
"Это штамп, но очень приятный для любого доктора. Когда мы говорим о любом современном докторе, то супертехники или суперпрофессиональных знаний недостаточно. Но одного лишь человеколюбия и понимания человеческой природы тоже недостаточно", - сказал Олег Руммо, отвечая на вопрос о том, кого, по его мнению, называют врачом от бога: медика, который спасает вопреки всему или который может найти подход к любому пациенту, даже если ситуация не благополучная.
Рассуждая на эту тему, директор центра отметил, что врач от бога прежде всего это "суперпрофессионал и одновременно с этим человек высокоморальный, способный сострадать, воспринимать чужую боль, способный сделать так, чтобы эту чужую боль, в том числе душевную, уменьшить".
Конференция "Боткинские чтения" проходит в МНПЦ во второй раз. Это разговор на стыке медицины и духовности, разговор об этических вопросах, которые ставит современная медицинская наука.
"Медицина идет вперед. Кажется, она безгранична. Но где та грань, за которой мы вторгнемся на другую территорию, нарушим общечеловеческие принципы, изменим структуру и суть самого человека?" - задался вопросом Олег Руммо.
Он заметил, что врачевание - богоугодное дело. И добавил, что в этом богоугодном деле также могут возникнуть различные девиации, способные привести к негативным результатам. "Поэтому такие конференции полезны медикам. Исходя из того, как проходят дискуссии и как ими увлечены священнослужители, понимаешь, что это очень интересно. И я надеюсь на продолжение, потому что тем для обсуждения много", - сказал директор центра.
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси обратил внимание, что уже само проведение форума во второй раз свидетельствует о том, что он стал значимым событием в научно-медицинской и духовной жизни Беларуси. Успех первой конференции, состоявшейся в ноябре 2025 года, убедительно показал востребованность и жизнеспособность этой площадки.
Владыка обратил внимание на уникальность данной площадки. "Боткинские чтения" проходят на базе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии - места, где ежедневно решаются сложные задачи, а человеческая жизнь и профессиональное мастерство соприкасаются с тайной жизни и смерти. Поэтому именно в этих стенах особенно важно и символично звучит слово о духовном попечении, милосердии и этике врача и медработника.
По его словам, интересен и формат форума: он объединяет руководителей и врачей практического здравоохранения, преподавателей и студентов медицинских вузов, учащихся духовных школ и представителей духовенства. Такое созвучие создает возможность для прямого диалога между теми, кто лечит тело, и теми, кто заботится о состоянии души и ее спасении.
Уникально и содержание чтений. Участники обращаются не только к современным достижениям медицинской науки, практики, но и к этическим аспектам лечения и окормления пациентов. "Боткинские чтения", участниками которых в этом году стали представители России и Сербии, призваны дать глубокий аргументированный ответ на вызовы современной медицины, указать нравственные ориентиры новым технологическим процессам в медицине.-0-
Общество
24 ноября 2026, 22:04
Кого называют врачом от бога. Руммо - о профессионализме и умении сострадать как опоре врачебного мастерства
Олег Руммо. Фото из архива
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