24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессионализм и умение сострадать являются опорой врачебного мастерства, отметил в комментарии корреспонденту БЕЛТА директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, профессор, академик, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо на полях республиканской конференции с международным участием "Боткинские чтения"."Это штамп, но очень приятный для любого доктора. Когда мы говорим о любом современном докторе, то супертехники или суперпрофессиональных знаний недостаточно. Но одного лишь человеколюбия и понимания человеческой природы тоже недостаточно", - сказал Олег Руммо, отвечая на вопрос о том, кого, по его мнению, называют врачом от бога: медика, который спасает вопреки всему или который может найти подход к любому пациенту, даже если ситуация не благополучная.Рассуждая на эту тему, директор центра отметил, что врач от бога прежде всего это "суперпрофессионал и одновременно с этим человек высокоморальный, способный сострадать, воспринимать чужую боль, способный сделать так, чтобы эту чужую боль, в том числе душевную, уменьшить".Конференция "Боткинские чтения" проходит в МНПЦ во второй раз. Это разговор на стыке медицины и духовности, разговор об этических вопросах, которые ставит современная медицинская наука."Медицина идет вперед. Кажется, она безгранична. Но где та грань, за которой мы вторгнемся на другую территорию, нарушим общечеловеческие принципы, изменим структуру и суть самого человека?" - задался вопросом Олег Руммо.Он заметил, что врачевание - богоугодное дело. И добавил, что в этом богоугодном деле также могут возникнуть различные девиации, способные привести к негативным результатам. "Поэтому такие конференции полезны медикам. Исходя из того, как проходят дискуссии и как ими увлечены священнослужители, понимаешь, что это очень интересно. И я надеюсь на продолжение, потому что тем для обсуждения много", - сказал директор центра.Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси обратил внимание, что уже само проведение форума во второй раз свидетельствует о том, что он стал значимым событием в научно-медицинской и духовной жизни Беларуси. Успех первой конференции, состоявшейся в ноябре 2025 года, убедительно показал востребованность и жизнеспособность этой площадки.Владыка обратил внимание на уникальность данной площадки. "Боткинские чтения" проходят на базе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии - места, где ежедневно решаются сложные задачи, а человеческая жизнь и профессиональное мастерство соприкасаются с тайной жизни и смерти. Поэтому именно в этих стенах особенно важно и символично звучит слово о духовном попечении, милосердии и этике врача и медработника.По его словам, интересен и формат форума: он объединяет руководителей и врачей практического здравоохранения, преподавателей и студентов медицинских вузов, учащихся духовных школ и представителей духовенства. Такое созвучие создает возможность для прямого диалога между теми, кто лечит тело, и теми, кто заботится о состоянии души и ее спасении.Уникально и содержание чтений. Участники обращаются не только к современным достижениям медицинской науки, практики, но и к этическим аспектам лечения и окормления пациентов. "Боткинские чтения", участниками которых в этом году стали представители России и Сербии, призваны дать глубокий аргументированный ответ на вызовы современной медицины, указать нравственные ориентиры новым технологическим процессам в медицине.-0-