Когда ждать пик ненастья? Синоптик рассказал о погоде на неделю

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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда ждать пик ненастья, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе "Метеогид" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА."Осень продолжит демонстрировать переменчивый характер. В середине недели ожидается наиболее ненастная погода. При этом среднесуточные температуры останутся в пределах нормы, несмотря на чередование дождливых дней и кратковременных потеплений", - рассказал Дмитрий Рябов.на погоду в стране начнет сказывать влияние обширный антициклон с центром над югом Европы. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Под утро местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем от плюс 16 по северо-востоку и северу страны до 21 по югу.Вопогодными процессами продолжит управлять область высокого атмосферного давления. Она сохранит в большинстве районов сухую погоду. Ожидается переменная облачность. Ветер сменится на юго-западный и южный умеренный, влажность до 70%. Утром местами туман. Ночью - от 6 до 11 градусов. Днем - от 18 по востоку Витебской и Могилевской областей и до 25 - по Брестской.днем ожидается влияние холодного, контрастного, влажного атмосферного фронта, который придет с Польши и принесет в западные районы страны дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Влажность воздуха высокая - до 90%. Ветер будет переменных направлений умеренный. Ночью будет от 9 до 14 градусов тепла, днем - от 19 до 25, по югу страны - до 28."Предварительно, в начале второй половины недели погодную эстафету перехватят ненастные контрастные атмосферные фронты и влажные воздушные массы", - поделился прогнозом Дмитрий Рябов.будет преобладать облачная с прояснением погода. В большинстве районов дожди, возможны грозы. Ветер западный умеренный. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха высокая. Ночью будет от плюс 10 до 15 градусов. Днем - 11 градусов по северо-западу и до 25 по юго-востоку.также в большинстве районов без дождей не обойдется. Ветер подует западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ночью будет от 8 до 13 градусов, днем - от 14 до 19, по Гомельской области - до 23."В осенние выходные ожидается неустойчивая, дождливая и прохладная погода", - отметил Дмитрий Рябов.над Беларусью развернутся очередной ненастный атмосферный фронт и влажные воздушные массы. Ожидается облачно, временами кратковременные дожди, ветер западной четверти умеренный, влажность до 80%. Температура ночью будет от 9 до 13 градусов тепла. Днем составит от 12 до 17 градусов, по западу Беларуси - до плюс 20.погода существенно не изменится. Будет облачно с небольшими прояснениями. Временами дожди. Местами сильные дожди. Возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Видимость до полукилометра. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый. Ночью будет от 7 до 12 градусов. Днем - от 14 до 19.