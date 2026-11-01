Когда в Беларуси запустят российский аналог Starlink, рассказали в Минсвязи

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Павел Ткач привел в пример ураган, которых нарушил электроснабжение в Мозыре. Без связи было сложно координировать работы по уборке деревьев, восстановлению сетей. "Наша связь, к сожалению, работала до тех пор, пока аккумуляторы держали электричество. Затем их приходилось перезаряжать. Мы выезжали, перезаряжали, но этого не хватало", - пояснил он и добавил, что устройства, которые переданы для тестирования, позволяют быстро развернуть терминал и получить связь - будь то интернет, видеосвязь или телефония.
"Разработка, по нашему мнению, современная, прогрессивная, соответствует мировым стандартам. Более того, там определенные технологии используются, я бы даже сказал, которых нет у того же Starlink. И мы предполагаем, что следующее оборудование, которое будет передано нам, посмотрим на возможность применения в гражданских целях для обеспечения связи", - рассказал Павел Ткач.
Вместе с тем спутниковая связь дороже, чем волоконно-оптическая. Она ориентирована в основном не на физлиц, а на предпринимателей, у которых есть необходимость в такой услуге. Они могут платить чуть больше.-0-
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Скриншот видео телеканала СТВ