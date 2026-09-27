27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда в Беларуси начнут включать отопление в жилом фонде, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
Министр обратил внимание, что за последние годы принят ряд нормативных документов, благодаря чему сократились сроки запуска отопления. "Если среднесуточная температура не превышает десяти градусов, уже можно включать жилье. Все принимается на местах решениями исполкомов. На сегодняшний день уже в 87% социальной инфраструктуры Витебской области подключено отопление, в Минске - 97%. Следующим этапом смотрим температуру: если она будет в течение трех дней ниже десяти градусов, начнется подключение жилых домов", - пояснил Геннадий Трубило.
Отопительный сезон не стартует в стране одномоментно. Причина лежит на поверхности. "У нас даже разница в температурном режиме между Брестом и Витебском существенная. В Витебской области уже принято решение о включении социальных объектов. В Брестской области еще нет, но, думаю, если там температура будет ниже, то будут приниматься решения", - отметил министр.
По его словам, все регионы справились с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Теплоисточники получили паспорта готовности. Некоторые потребители завершают подачу документов (срок до 1 октября). "В целом если брать ситуацию в стране, то она стабильная. В принципе, все готовы к отопительному периоду", - резюмировал Геннадий Трубило.-0-
Общество
27 сентября 2026, 21:21
Когда в Беларуси начнут включать отопление в жилых домах, рассказали в МЖКХ
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