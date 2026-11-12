Когда реки Беларуси покроются льдом и почему ледостав может задержаться? Ответили в Белгидромете





"В настоящее время на водных объектах страны наблюдается устойчивая осенняя межень. Водность рек в основном близка к норме. Температура воды несколько выше обычной для этого времени года, что обусловит более позднее начало ледообразовательных процессов", - пояснила Елена Зубченок.





Она отметила, что ледяной покров чаще всего устанавливается в первой-второй декаде декабря в бассейнах Западной Двины, Днепра, Немана. В бассейнах Западного Буга, Припяти - в третьей декаде декабря. "Наблюдающееся с 1989 года изменение климата повлияло на классическую картину образования ледостава. На примере последних лет эти изменения прослеживаются особенно четко. Даты образования устойчивого ледостава с первой и второй декады декабря сместились на третью декаду декабря - первую декаду января. В отдельные годы устойчивый ледостав образуется только в третьей декаде января - первой декаде февраля. На отдельных водных объектах устойчивый ледостав не образовывается", - обратила внимание начальник отдела.





Кроме того, Елена Зубченок рассказала, какие гидрологические наблюдения ведутся в зимний период и как часто специалисты контролируют уровень воды, температуру и ледовую обстановку. "Наблюдения за уровнем производятся ежедневно в 8.00 и 20.00 по местному времени. Температура воды измеряется, как и уровень, два раза в сутки - в 8.00 и 20.00. Измерения температуры воды прекращают после 3-5 суток измерений при устойчивом ледоставе. Наблюдения за ледовыми явлениями начинаются с первого дня появления льда в районе участка наблюдений и продолжаются до очищения поверхности водного объекта ото льда, выполняются ежедневно два раза в сутки. Измерения толщины льда начинаются с момента, когда выход на лед становится безопасным", - подытожила она.





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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему реки Беларуси замерзнут позже обычного срока, рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Елена Зубченок.