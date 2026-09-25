Когда потеплеют батареи в квартирах? В МЖКХ напомнили о правилах включения отопления

"Но есть и отдельное условие. Если прогнозируется дальнейшее понижение температуры ниже 10 градусов, в том числе до отрицательных значений в ночное время, допускается более раннее включение систем теплопотребления в детских дошкольных учреждениях, государственных центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, а также государственных учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание", - напомнили в министерстве.-0-





25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда в Беларуси включат отопление, рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства."Согласно правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведению и завершению, решения о начале отопительного сезона принимают областные, районные и городские исполнительные комитеты. При этом учитываются данные о среднесуточных температурах наружного воздуха, а также прогнозы Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды", - пояснили в пресс-службе.При этом отопление включается поэтапно. В первую очередь тепло подается в детские дошкольные и школьные учреждения, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы. "Для этой группы отопление включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет плюс 10 градусов и ниже в течение трех суток подряд", - рассказали в пресс-службе.Следующими подключаются жилищный фонд и общежития, учреждения образования, за исключением детских дошкольных и школьных, а также театры и общегородские бани. Для этой группы основанием для включения отопления становится среднесуточная температура 8 градусов и ниже в течение трех суток подряд.После этого подключаются общественные и административные здания. И последними - промышленные и прочие организации. Их системы отопления включаются по согласованию с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома.