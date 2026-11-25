25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию после рискованной ситуации рекомендуется дважды, сообщила журналистам заведующая отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", кандидат медицинских наук Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.
"Рекомендация специалистов: надо обратиться и пройти тестирование сразу после рискованной ситуации и обязательно повторно через один-три месяца после нее", - сказала Ирина Глинская. По ее словам, тест способен уловить антитела, которые образуются, как правило, через месяц.
"Но есть и максимальный период так называемого серонегативного окна, когда антитела еще не определяются тестами. Он может занимать до трех месяцев", - пояснила заведующая отделом. Тестирование сразу после рискованной ситуации позволит понять, есть ли ВИЧ-инфекция на данный момент, добавила она.
Ирина Глинская отметила, что спрос на экспресс-тесты, которые продаются в аптеках, безусловно, увеличивается с информированностью людей о их наличии. "Во-первых, люди больше узнают об этих возможностях, хотя в принципе тестирование, в том числе анонимное, можно пройти в любой организации здравоохранения, где есть процедурный кабинет. Но, узнавая о том, что это можно сделать самостоятельно, люди этой возможностью пользуются", - сказала она.
Как действовать в первые часы после возможного заражения, рассказал заместитель начальника управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Падуто.
"Если человек понимает, что произошла какая-то ситуация, которая может поставить его в риск заражения, правильно - обратиться в учреждение здравоохранения (лучше всего - к врачу-инфекционисту), чтобы обсудить потенциально возможные риски и выбрать алгоритм действий", - сказал он.
При согласии пациента будет проведено тестирование. И в совокупности с оценкой рисков врач-специалист определит те необходимые медицинские интервенции, в том числе лекарственные, которые нужны для снижения рисков.
"На самом деле, наличие рискованного контакта не подразумевает обязательного инфицирования как состоявшегося факта. С другой стороны, те риски, которые существуют, надо минимизировать", - сказал он.
Дмитрий Падуто подчеркнул важность своевременного обращения к медработникам. "После 72-х часов вероятность на эти все процессы повлиять, конечно же, совсем иная. Это один момент. И второй момент - наши пациенты должны понимать, что проще предупреждать подобного рода рискованную ситуацию", - сказал он.-0-
Общество
25 ноября 2026, 18:08
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