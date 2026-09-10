Когда не нужно согласовывать место размещения земельного участка, рассказали в Госкомимуществе

Согласно ст.41 Кодекса о земле, предварительное согласование места размещения участка - обычно обязательный первый шаг при отводе земли под строительство.

В комитете обратили внимание на то, что есть исключения - случаи, когда это согласование не требуется. Например, если размещение объекта предусмотрено утвержденной градостроительной документацией. Также для строительства и обслуживания инфраструктуры государственной границы в пределах пограничной зоны и пограничной полосы, для строительства, обслуживания или восстановления объектов сотовой связи, воздушных линий электропередачи и электросвязи, за исключением сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда.





Кроме того, согласование не требуется, если на участке уже расположены капитальные строения, линейные сооружения или объекты историко-культурного наследия, которые законно принадлежат землепользователям; для размещения объектов, местоположение и размеры которых определены решениями Президента либо госпрограммами; для размещения объектов индустриального парка в соответствии с генеральным планом, за исключением территорий заказников "Волмянский" и "Маяк".





В этих ситуациях можно переходить сразу к следующим этапам процедуры отвода земли.-0-

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда не нужно согласовывать место размещения земельного участка, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.