Когда на дорогах нужен ямочный ремонт, а когда - новое покрытие? Ответили эксперты

Заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Виктор Рагусский отметил, что в основе лежит экономический расчет. Иногда постелить новое полотно дешевле, чем постоянно ремонтировать старый. Километр восстановления верхнего слоя обходится в сумму порядка 400-450 тыс. рублей, квадратный метр ямочного ремонта стоит от 60 до 90 рублей. Заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Виктор Рагусский отметил, что в основе лежит экономический расчет. Иногда постелить новое полотно дешевле, чем постоянно ремонтировать старый. Километр восстановления верхнего слоя обходится в сумму порядка 400-450 тыс. рублей, квадратный метр ямочного ремонта стоит от 60 до 90 рублей.





Заместитель директора государственного предприятия "Гордорстрой" Михаил Берестевич добавил, что согласно стандарту СТБ 1291 критическими и недопустимыми считаются выбоины и ямы, которые соответствуют квадрату примерно 30 на 30 см или имеют глубину 5 см. Срок устранения по дорогам первой категории (магистральные улицы) составляет 2 до 7 дней.

"Есть еще такое понятие, как критическая ямочность. Это ямы, которые имеют большие размеры, чем 30 на 30 см, и глубину больше, чем 5 см. Их срок устранения - в течение двух дней. Отказаться от ямочного ремонта невозможно по той причине, что он производится круглогодично. В холодный период года ямочность устраняется холодными смесями, которые впоследствии должны удаляться и заделываться горячими смесями", - пояснил Михаил Берестевич.





Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Григорий Глазко подчеркнул, что ямочный ремонт выполняется для обеспечения безопасности дорожного движения. Благодаря тому, что увеличилось финансирование на замену дорожного покрытия, удалось снизить ямочность в пять раз. Перечни участков, где требуется выполнение работ, формируются по результатам весенних и осенних осмотров. К мероприятиям привлекаются ученые отрасли. Разрабатываются карты-схемы, которые размещаются на сайте Минтранса, облисполкомов, дорожных организаций, чтобы любой пользователь мог ознакомиться в актуальными планами.-0-