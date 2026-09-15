Когда город поет вместе: фестиваль "Минск единый" завершился большим гала-концертом 

И это был не просто концерт профессиональных артистов. Одной из главных особенностей фестиваля стало участие самих минчан - тех, кто каждый день работает на предприятиях, лечит пациентов, учит детей, обеспечивает безопасность города. "По-особому подкупает, когда наши минчане могут не только реализовывать себя при исполнении прямых должностных обязанностей, но и показывать свое творчество и единство через такую самобытную, где-то любительскую культуру", - отметил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Символично, что рядом на сцене оказались представители совершенно разных профессий. В "Посвящении врачам" выступили медики столичных учреждений здравоохранения, композицию "Учитель" исполнили педагоги школ и музыкальных учреждений города. В номере "А я в милиции служу" свои творческие способности продемонстрировали сотрудники органов внутренних дел - инспекторы, кинологи, регулировщики и солисты оркестра столичной милиции.

Отдельная глава концерта была посвящена белорусской женщине. Под символом "Краса" прозвучали "Алеся", "Женщины Беларуси" и "Мы - женщины". Песенные номера сопровождались хореографией и видеокадрами, рассказывающими о красоте Беларуси и созидательной роли женщин в жизни страны.

Еще одним важнейшим символом стала "Сям'я". Песни "Свои" и "Родительский дом" посвятили семейным ценностям, многодетным семьям, малой родине и тому месту, куда человек всегда возвращается сердцем. "Семья - это надежный тыл, где тебя всегда поддержат теплым словом, разделят с тобой минуты радости и временные невзгоды", - напомнили ведущие.

Молодежная часть концерта стала своеобразным мостом между настоящим и будущим. Под символом "Маладосць" прозвучали "Мы - белорусы!" и "Ни шагу назад". На экране - детские рисунки "Я люблю Беларусь" и кадры с патриотических мероприятий столичной молодежи.

Особенно пронзительной стала глава "Продкі". Память о поколении победителей объединила участников разных возрастов. В исполнении представителей предприятий, учреждений образования, Академии управления, военно-патриотических коллективов и молодежи прозвучали "Победная" и "Боль земли". Кадры военной хроники и вечного огня напомнили: мир и единство, которыми сегодня живет Беларусь, имеют высокую цену.

Председатель Мингорисполкома подчеркнул, что День народного единства - это не только праздник, но и важная часть исторической памяти белорусского народа. "Это праздник, который олицетворяет собой всю тысячелетнюю историю белорусского народа, который на протяжении многих столетий сделал все для того, чтобы остаться народом, сохранить свою культуру, менталитет, язык, историю", - сказал Владимир Кухарев. По его словам, история Беларуси убедительно показывает: именно единство помогало народу преодолевать самые тяжелые испытания и вновь становиться на путь созидания.

Тему любви к родной земле продолжил символ "Зямля". Под панорамные виды современной столицы прозвучала композиция "Минск - землякам". Город, в котором живут и работают представители самых разных профессий и поколений, предстал главным героем финальной части программы.

Завершился концерт появлением на экране нового символа-оберега - "Минск единый". Все орнаментальные знаки, появлявшиеся на протяжении вечера, словно элементы одного большого узора, сложились в логотип фестиваля. Финальная песня "Беларусь вперед!" объединила на сцене всех участников гала-концерта. В этот момент уже не было отдельных районов, профессий или коллективов - был единый Минск.

Финальные слова вечера прозвучали как главное послание всего фестиваля - "Давайте и впредь будем едины, ведь в этом наша сила". Главное чувство вечера: большой город может быть разным, но остается единым, когда его объединяют общая история, любовь к родной земле, семья, труд, память и стремление к созиданию.-0-

Фото Рамиля Насибулина

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи минчан, десятки творческих коллективов и одна общая сцена - в Минском городском дворце культуры состоялись торжественное собрание, посвященное Дню народного единства, и гала-концерт второго культурно-патриотического фестиваля "Минск единый", передает корреспондент БЕЛТА.Фестиваль стартовал 19 марта. На протяжении нескольких месяцев все районы столицы представляли свои концертные программы, демонстрируя не только творческие таланты, но и многообразие профессий и коллективов города. В финал вышли лучшие номера, авторами и исполнителями которых стали учителя и врачи, рабочие промышленных предприятий и строители, сотрудники правоохранительных органов, представители учреждений культуры, молодежь и школьники.Сам концерт превратился в своеобразный музыкально-хореографический оберег столицы - "Орнамент единства". Его драматургия была построена вокруг символов традиционного белорусского орнамента. "Душа", "Багацце", "Краса", "Сям'я", "Маладосць", "Продкі", "Зямля" - каждый из них становился отдельной страницей большого рассказа о том, что объединяет белорусов. "Испокон веков нас, белорусов, объединяют простые человеческие ценности", - звучало со сцены.Символом "Душа" открылась концертная программа. В приветственной композиции объединились профессиональные и любительские коллективы - Государственный академический ансамбль танца Беларуси, ансамбль "Ровесник" и шоу-балет "Феерия". А премьера "Шчырасць беларускай душы" собрала на одной сцене учителей, воспитанников учреждений дополнительного образования и фольклорную группу "Купалинка".Следующий символ - "Багацце" - рассказал о человеке труда. Со сцены прозвучала композиция "Рабочий человек" в исполнении представителей крупнейших предприятий столицы - МЗКТ, МАЗа, Минского тракторного завода, Минского завода шестерен, "Керамина". На экране в это время сменяли друг друга кадры минских заводов, строительных площадок, улиц города."Через призму достижений, через такие творческие инициативы простых тружеников столицы мы видим, что действительно едины вокруг очень важных ценностей", - отметил начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Лукьянов. По его словам, фестиваль носит долгосрочный характер и позволяет на протяжении года раскрывать творческий потенциал коллективов всех девяти районов столицы.