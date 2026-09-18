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12:25 Когда демократия подкрепляется народным единством, у государства будут результаты - судья КС Общество
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Когда демократия подкрепляется народным единством, у государства будут результаты - судья КС

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
18 сентября 2026, 12:25

Когда демократия подкрепляется народным единством, у государства будут результаты - судья КС

Елена Семашко
Елена Семашко
Елена Семашко
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Симбиоз демократического характера государства и народного единства дает результаты с экономической, политической и правовой точки зрения. Таким мнением поделилась с журналистами судья Конституционного Суда (КС) Елена Семашко перед занятием образовательно-просветительского проекта КС "Школа конституционализма" в Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Елена Семашко обратила внимание на слова главы государства о том, что единство белорусского народа равно независимости государства, это элемент и показатель нашей независимости. "Когда демократический характер государства подкрепляется народным единством, то результаты развития будут как с экономической, так и политической и, конечно, правовой точки зрения", - сказала она.

По словам судьи, сегодняшнее занятие проекта "Школа конституционализма" посвящено двум основным аспектам государственности, конституционного строя. "С одной стороны, это обеспечение народного единства, с другой стороны, демократический характер белорусского государства. Это две незыблемые основы", - отметила Елена Семашко.

Она обратила внимание, что в основах идеологии белорусского государства указано, что Беларусь состоялась как государство, построенное на принципах народовластия.

"Школа конституционализма" ставит перед собой задачу разъяснить все сущностные характеристики разным категориям обучающихся. Причем учитель и ученик в "Школе конституционализма" - это не две разные категории, они взаимно помогают друг другу", - заметила судья.

Так, судьи, представители Конституционного Суда, стараются донести ученикам проекта знания. В то же время они получают обратную связь, видя вопросы, которые вызывают наибольшие сложности в понимании содержания принципов Конституции и в целом норм белорусского законодательства.

Ректор Академии управления при Президенте Беларуси Денис Дук добавил, что правовая культура - основа стабильного развития общества, а это основа суверенитета. По его словам, конституционные ценности, которые формировались годами и даже столетиями, необходимо донести до разных категорий слушателей, особенно молодых людей, - важно, чтобы они ценили то, что сегодня имеет государство, и понимали перспективы.

Идеальный выпускник "Школы конституционализма", как считает Денис Дук, это человек, который знает не просто свои права, но и обязанности, в том числе по укреплению государственного суверенитета, конституционного строя и, самое главное, укреплению основ безопасности государства. "Безопасность начинается с себя: насколько мы себя свободно чувствуем в обществе, насколько хотим сделать общество лучше, совершеннее. Самое главное - претворяя это в жизнь своим каждодневным трудом", - сказал он.

Образовательно-просветительский проект КС "Школа конституционализма" задуман как постоянно действующая экспертно-диалоговая площадка. Его ключевая цель - формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры молодежи, воспитание гражданской ответственности, глубокое и системное осмысление ценностей Основного закона страны как базы устойчивого развития белорусского государства и общества.

Первое занятие проекта, посвященное теме "Конституция Республики Беларусь - правовая основа законности и правопорядка", состоялось 3 июня 2026 года и было организовано совместно с Белорусским республиканским союзом юристов на базе Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ. Внимание участников второго занятия проекта обращено на институциональные основы белорусского народовластия, обновленную архитектуру политической системы страны и практическую роль институтов гражданского общества в укреплении правопорядка и консолидации нации.-0-
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