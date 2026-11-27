



"В этом названии достаточно много идей и смыслов. В первую очередь, про безграничные возможности человека и многогранные таланты наших спортсменов. Сегодня вы увидите и чудеса ловкости, гибкости, смелости, решительности", - сказала Ксения Санкович.

Кое-кто из спортсменов, по ее словам, по-настоящему бросит вызов гравитации, а именно так называется первая глава. Кстати, практически все номера будут исполняться без страховки, поэтому от некоторых выступлений будет по-настоящему захватывать дух. Кое-кто из спортсменов, по ее словам, по-настоящему бросит вызов гравитации, а именно так называется первая глава. Кстати, практически все номера будут исполняться без страховки, поэтому от некоторых выступлений будет по-настоящему захватывать дух.





"Суть шоу раскроют и другие главы: это сила, баланс, энергия, интуиция, преодоление. И кто, как не спортсмены, по-настоящему раскроют нам все эти понятия: как не сдаваться, когда тяжело, находить силы, вставать и идти дальше, чтобы побеждать", - сказала Ксения Санкович.

Она заметила, что сегодня как раз закончится одна очень долгая красивая спортивная история. И добавила: важно чтобы зритель за красивой картинкой увидел все то, что скрывается за каждодневным трудом, те самые невидимые грани, которые всегда остаются за кадром: труд на износ, тренировки через боль, постоянные ограничения и другие сложности, с которыми приходится сталкиваться спортсменам.

"Поэтому я бы сказала, что "Грани невозможного" - это своеобразный манифест того, что человеческие возможности безграничны. И, надеюсь, что сегодня вы в этом убедитесь", - сказала генеральный секретарь НОК. "Поэтому я бы сказала, что "Грани невозможного" - это своеобразный манифест того, что человеческие возможности безграничны. И, надеюсь, что сегодня вы в этом убедитесь", - сказала генеральный секретарь НОК.





Касательно благотворительной составляющей шоу Ксения Санкович отметила, что это важнейший акцент. Благотворительная составляющая, по ее словам, была и два года назад, когда проходило шоу "Время наших побед", и сейчас. "Мы продолжаем радовать деток, их родителей, которые сегодня посетят наше шоу, получат хорошее настроение", - сказала она.

Генеральный секретарь НОК добавила, что учтены пожелания и других людей, которые тоже хотели попасть на это шоу. Поэтому в этом году оно пройдет два раза. Генеральный секретарь НОК добавила, что учтены пожелания и других людей, которые тоже хотели попасть на это шоу. Поэтому в этом году оно пройдет два раза.

Ксения Санкович отметила, что решение о проведении шоу "Грани невозможного" было принято в прошлом году. Организаторы рассчитывают, что такие шоу будут проводиться раз в два года. "Надеемся, что не свернем с этого направления", - сказала она.-0- Ксения Санкович отметила, что решение о проведении шоу "Грани невозможного" было принято в прошлом году. Организаторы рассчитывают, что такие шоу будут проводиться раз в два года. "Надеемся, что не свернем с этого направления", - сказала она.-0-





Фото Андрея Синявского, Яна Горбанюка, Дениса Костюченко

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кое-кто из выступающих в ходе шоу "Грани невозможного" спортсменов даже бросит вызов гравитации, рассказала журналистам генеральный секретарь НОК Беларуси Ксения Санкович, передает корреспондент БЕЛТА.