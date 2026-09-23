Кочанова: женская сила - в инициативности, единстве и готовности помогать друг другу 

Второй республиканский молодежный женский форум "Женская энергия для большого дела" прошел в Минске 23 сентября и продолжил традицию, заложенную в 2025 году. В этом году в нем приняли участие 200 молодых женщин в возрасте от 18 до 31 года, занятых в реальном секторе экономики, а также представители органов власти, эксперты и общественные деятели.-0-





Фото Татьяны Матусевич

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сила заключается не только в профессиональных достижениях и лидерских качествах, но и в инициативности, единстве и готовности помогать друг другу, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на втором республиканском молодежном женском форуме "Женская энергия для большого дела", передает корреспондент БЕЛТА.Форум собрал в Минске молодых женщин из разных регионов страны. Его организаторами выступили молодежное крыло Белорусского союза женщин и Молодежный совет при Совете Республики. Площадка стала продолжением инициативы, которая была реализована годом ранее, и призвана дать молодым женщинам пространство для открытого обсуждения волнующих их вопросов, обмениваться опытом и предлагать собственные инициативы. "Уверена, что эти форумы будут проводиться ежегодно, на постоянной основе. Очень важно, чтобы инициатива исходила от молодых", - отметила Наталья Кочанова.По ее словам, принципиальное значение имеет именно открытый диалог представителей разных поколений. Опытные люди могут поделиться с молодежью жизненным и профессиональным опытом, а молодые женщины - обозначить вопросы, которые требуют дополнительного внимания.Одной из центральных тем разговора стала семья и рождение детей. Участницы интересовались тем, почему даже при наличии мер государственной поддержки молодые люди не всегда решаются на создание семьи, и спрашивали, каким образом говорить с молодежью о семейных ценностях так, чтобы такие разговоры не превращались в нравоучения.Наталья Кочанова подчеркнула, что с молодыми людьми необходимо разговаривать откровенно и на понятном им языке. Она отметила, что отношение к семье и детям во многом приходит с жизненным опытом, когда человек начинает особенно ценить близких людей, детей и внуков. При этом, по ее словам, государственные меры поддержки должны дополняться живым человеческим общением и возможностью видеть реальные примеры семейной жизни.В числе поднятых участницами вопросов были также проблемы, с которыми женщины могут сталкиваться после рождения ребенка, в частности вопросы профессионального стажа и дальнейшего пенсионного обеспечения, а также положение женщин, работающих в социальной и медицинской сферах.Отдельный блок вопросов касался образования, личностного и профессионального развития. Наталья Кочанова призвала женщин постоянно совершенствоваться независимо от занимаемой должности и выбранной профессии, подчеркнув важность самостоятельной работы над собой.По ее словам, речь идет не только о получении формального образования. Важную роль играют чтение, работа с литературой, расширение кругозора, способность воспринимать новую информацию и учиться на протяжении всей жизни.Председатель Совета Республики также отметила, что профессионализм человека не определяется исключительно наличием дипломов. По ее словам, в обществе важно уважать людей за знания, мастерство, ответственность и отношение к труду.Еще одним значимым вопросом стала необходимость повышения престижа рабочих и инженерных профессий. Представительница машиностроительной отрасли спросила, каким образом можно заинтересовать молодежь промышленностью и показать перспективность работы в реальном секторе экономики.Наталья Кочанова связала снижение интереса к рабочим профессиям с изменением общественных установок, когда в определенный период родители стремились прежде всего дать детям высшее образование. При этом, по ее словам, сегодня ситуация меняется и востребованность профессионалов, которые непосредственно создают продукцию, становится более очевидной.Она подчеркнула, что человеку труда необходимо возвращать должное общественное уважение - независимо от того, работает ли он на производстве, в строительстве, сельском хозяйстве или социальной сфере. "Можно не иметь высшего образования и быть интеллигентом высокого уровня. А наличие нескольких образований само по себе еще не определяет человека", - сказала Наталья Кочанова. Она привела примеры женщин, работающих в традиционно мужских профессиях, в том числе в строительстве и на производстве. По ее словам, такие специалисты заслуживают признания и должны быть представлены в общественной жизни наравне с представителями других профессий.В ходе разговора участницы поднимали и более широкий вопрос отношения общества к труду женщин. Речь шла о женщинах-строителях, специалистах промышленности, работницах сельского хозяйства, медицинских сестрах и других профессионалах. Наталья Кочанова отметила, что именно за ежедневным, зачастую незаметным трудом стоят результаты, которыми пользуется все общество.По ее словам, особенно важно видеть людей, которые добросовестно выполняют свою работу, и рассказывать об их достижениях, поскольку именно такие примеры формируют уважение к труду у молодого поколения.Участницы говорили о профессиональной нагрузке, материнстве, совмещении социальных ролей, а также о ситуациях, когда женщине приходится преодолевать сложные жизненные обстоятельства.Наталья Кочанова подчеркнула значение человеческой поддержки и участия. По ее словам, далеко не всегда человеку нужна формальная помощь - иногда важнее возможность поговорить, быть услышанным и получить поддержку со стороны окружающих.Именно поэтому, считает она, женские организации, молодежные объединения и общественные структуры должны не только проводить мероприятия, но и оставаться площадкой для живого общения.Участницы форума также интересовались вопросами женского лидерства, взаимодействия молодежи и представителей старшего поколения, коммуникации с органами власти.Наталья Кочанова отметила, что подобные встречи важны именно потому, что позволяют молодым людям непосредственно общаться с представителями государственных органов, задавать вопросы и получать ответы без посредников.Она вспомнила, что сама неоднократно проводила подобные встречи с женщинами в регионах, и подчеркнула: прямой разговор позволяет лучше понять позицию друг друга. "Когда ты встретишься с человеком, посмотришь ему в глаза и поговоришь, тогда можно сделать для себя выводы", - сказала председатель Совета Республики.По ее словам, современная молодежь получает огромное количество информации из интернета, однако живое общение остается необходимым для формирования собственного отношения к происходящему.В завершение Наталья Кочанова призвала участниц не ограничиваться обсуждением вопросов непосредственно на форуме, а привозить полученные идеи и предложения в свои регионы. Она отметила, что темы форума созвучны приоритетам социально-экономического развития страны, среди которых демографическая безопасность, комфортная жизнь граждан и развитие регионов.При этом единство, по ее словам, проявляется не только в решении крупных государственных задач, но и в готовности протянуть руку помощи конкретному человеку - женщине, девушке, семье, оказавшимся в сложной ситуации. "Женская сила - великая сила", - сказала Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики пожелала участницам форума успехов, плодотворной работы и реализации инициатив, которые будут выработаны в ходе дискуссий.