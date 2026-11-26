Она также подчеркнула, что членам Совета Республики от города Минска работать в мегаполисе всегда было непросто, но столица меняется на глазах - восстанавливаются исторические памятники, строится жилье, благоустраиваются десятки новых зон отдыха. Она также подчеркнула, что членам Совета Республики от города Минска работать в мегаполисе всегда было непросто, но столица меняется на глазах - восстанавливаются исторические памятники, строится жилье, благоустраиваются десятки новых зон отдыха.

Председатель Конституционного Суда Сергей Сивец, который являлся членом Совета Республики седьмого и восьмого созывов от города Минска, отметил, что 30 лет - это короткий отрезок в истории общества и государства. "Но нам за это время удалось создать современную правовую систему, сформировать общественные институты, которые сегодня являются столпом государственного и общественного развития. И сегодняшняя встреча - это символ преемственности поколений. Мы встречаемся с людьми, которые стояли у истоков, закладывая основу, и с теми, кто был продолжателями традиций, достойно подхватившими знамя государственного строительства", - поделился Сергей Сивец. Председатель Конституционного Суда Сергей Сивец, который являлся членом Совета Республики седьмого и восьмого созывов от города Минска, отметил, что 30 лет - это короткий отрезок в истории общества и государства. "Но нам за это время удалось создать современную правовую систему, сформировать общественные институты, которые сегодня являются столпом государственного и общественного развития. И сегодняшняя встреча - это символ преемственности поколений. Мы встречаемся с людьми, которые стояли у истоков, закладывая основу, и с теми, кто был продолжателями традиций, достойно подхватившими знамя государственного строительства", - поделился Сергей Сивец.

На протяжении 30 лет в Совете Республики работали 395 человек, среди которых 53 представителя Минска (37 мужчин и 16 женщин).-0- На протяжении 30 лет в Совете Республики работали 395 человек, среди которых 53 представителя Минска (37 мужчин и 16 женщин).-0-

Фото Николая Петрова Фото Николая Петрова

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все, что делало старшее поколение, было правильным, и это видно по тому, какой прекрасной стала наша страна - уникальное независимое государство, с которым считаются все в мире. Это отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на мероприятии в Минске, посвященном 30-летию Национального собрания Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.Встреча в Минске с членами Совета Республики прошлых созывов началась с большого разговора о тридцатилетнем пути Совета Республики - от первых шагов после референдума 1996 года и начала работы в январе 1997-го до восьмого созыва, который продолжает летопись в условиях обновленной государственной системы и становления Всебелорусского народного собрания. Гостям был продемонстрирован фильм о деятельности Совета Республики, где про прошлый и сегодняшний день говорили люди, стоявшие у истоков формирования правового фундамента суверенной Беларуси, и те, кто сегодня держит высокую планку этой работы.Приветствуя участников мероприятия, председатель Совета Республики подчеркнула, что встречи в регионах к юбилею парламента стали теплой традицией, позволяющей собрать вместе тех, кто в разные годы работал в Совете Республики. "Те, кто стоял у истоков плечом к плечу с молодым Президентом, создавали прочную правовую основу государства. Только в первом созыве было принято 18 кодексов. Все, что делало наше старшее поколение, было правильным, и это видно по тому, какой прекрасной стала наша страна - уникальное независимое государство, с которым считаются все в мире", - отметила Наталья Кочанова.Но главное правило для представителей Совета Республики всех созывов, по словам Натальи Кочановой, остается неизменным - законы должны идти от самой жизни и отвечать на запросы времени."Бывших членов Совета Республики не бывает: представители разных созывов и сегодня глубоко вникают в жизнь страны, делятся опытом и подсказывают, на что обратить внимание. Наше государство поистине народное, мы делаем все для того, чтобы так было и впредь", - отметила Наталья Кочанова.Поздравляя участников мероприятия с юбилейной датой, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил, что за 30 лет страна пережила многое. "Все помнят, что было в начале 90-х. Останавливались заводы и фабрики, не хватало самого необходимого. И те эпохальные решения, которые сумели объединить людей, сыграли важную роль. Народ выбрал свой путь и поддержал Президента. А Совет Республики внес большой вклад в дальнейшее развитие государства, сформировав законодательную основу страны", - сказал Владимир Кухарев, подчеркнув, что депутатский корпус, члены Совета Республики - это единое целое, единый организм города, и каждый отдает силы, чтобы было лучше, комфортнее, чтобы каждый человек чувствовал заботу и внимание.Генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова, член Совета Республики шестого созыва, подчеркнула особую важность принятия Кодекса об образовании и Кодекса о культуре. "Было важным упорядочить явление культуры, деятельность театров, цирков, концертных организаций. Нигде в мире не уделялось столько внимания этому направлению. Сегодня Кодекс о культуре лежит в основе нашей деятельности, и я как глава Большого театра Беларуси отмечу, что это дает возможность учреждению работать безопасно и решать повседневные задачи", - отметила Екатерина Дулова.Марианна Щеткина, входившая в состав Совета Республики шестого созыва, рассказала, что задача людей, которые в разные времена работали в парламенте, - это прежде всего разработка законопроектов. "Работа эта сложная, кропотливая, поэтому случайных людей в парламенте не бывает. И очень важно, чтобы это были представители разных профессий, так как гармонизация нашего законодательства происходит прежде всего в интересах людей", - отметила Марианна Щеткина.