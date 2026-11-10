Кочанова: парламентаризм в нашей стране является основой, правовым фундаментом

"По инициативе Президента нашей страны прошел референдум. Появился двухпалатный парламент. И через 30 лет мы видим, что это было абсолютно правильное решение, которое поддержал народ. Наша страна - правовое государство, а правовое государство живет по законам, которые должны быть актуальными, своевременными, содействовать развитию Беларуси как суверенного, независимого государства", - рассказала Наталья Кочанова. "По инициативе Президента нашей страны прошел референдум. Появился двухпалатный парламент. И через 30 лет мы видим, что это было абсолютно правильное решение, которое поддержал народ. Наша страна - правовое государство, а правовое государство живет по законам, которые должны быть актуальными, своевременными, содействовать развитию Беларуси как суверенного, независимого государства", - рассказала Наталья Кочанова.





Она также подчеркнула, что парламентаризм в нашей стране сегодня является основой, правовым фундаментом, который был построен за эти годы. "Хочу сказать, что первому созыву было непросто. Сейчас мы подводим итоги 30-летия и приняли решение встретиться с теми, кто на протяжении этих лет работал в Совете Республики. Интересно слушать тех, кто стоял у истоков. Тогда, когда люди понимали, что надо очень быстро, срочно работать для того, чтобы создать правовую базу в новом государстве. Те, кто пришел работать в Совет Республики, тогда работали под стать молодому Президенту. За 30 лет это всего 395 человек, лучших представителей от каждой области, города Минска. В первом созыве они сделали серьезную работу для того, чтобы вот эти законы были направлены на развитие нашего суверенного государства", - рассказала Наталья Кочанова.





Как подчеркнула председатель Совета Республики, за первый созыв было принято 18 кодексов. "Это огромная работа. Вообще за эти 30 лет у нас было принято порядка 3 тыс. законопроектов, ныне законов. На сегодняшний день в стране действуют 2485 законов и 25 кодексов. И самое главное, тот посыл, о котором всегда говорил Президент, что народ определяет свою страну, а значит и законы должны быть такие, которые идут от земли, от народа", - отметила Наталья Кочанова.-0-