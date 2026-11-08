Княгиня с крутым нравом. Историк о развязавшем войну инциденте с поясом на свадьбе сына Софии Витовтовны

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каким характером отличалась великая княгиня Московская София Витовтовна, рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка".
"Что же там произошло? 1433 год. Свадьба Василия II. На торжество прибыл сын Юрия Дмитриевича Звенигородского Василий Косой. Причем он пришел в шикарном поясе, украшенном золотом и ценностями. И тут Софии Витовтовне шепнули, что пояс-то украденный. Мол, это пояс Дмитрия Донского, который однажды бесследно исчез. Значит, эта роскошная вещь по праву принадлежит не Василию Косому, а сыну Софии Витовтовны", - рассказал Игорь Марзалюк.
Известно, что эта женщина была нрава крутого, поэтому прямо на свадьбе произошел инцидент, который спровоцировал военные действия. "София буквально опозорила Василия Косого. При всех гостях она сорвала с него пояс, прогнала прочь с праздника. Этого было достаточно, чтобы произошел полный разрыв отношений и началась затяжная война", - напомнил историк.
"Не будем углубляться в перипетии той войны и детализировать ход ее событий. Уточним лишь, что Василию Темному пришлось дорого заплатить за власть, он был ослеплен. София Витовтовна была душой и всецелой поддержкой своего сына. И в конце концов Василий Темный, как и его мать, праздновали победу", - отметил Игорь Марзалюк.
Пережив ужасы и унижения, Василий Темный жестко расправился со своими врагами и стал полновластным владыкой - великим князем Московским. "Темным его прозвали как раз за то, что он был ослеплен, стал слепым, отсюда и приставка - Темный", - пояснил эксперт.
Таким образом, инцидент с поясом на свадебном торжестве стал формальным поводом для развязывания затяжной междоусобной войны между потомками Дмитрия Донского, которая длилась около 20 лет и сопровождалась захватами Москвы и ослеплением участников.-0-