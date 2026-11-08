Княгиня с крутым нравом. Историк о развязавшем войну инциденте с поясом на свадьбе сына Софии Витовтовны

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каким характером отличалась великая княгиня Московская София Витовтовна, рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка".

Историк напомнил эпизод из летописи московского государства, когда поступок великой княгини на свадебном пиршестве сына обернулся войной. Историк напомнил эпизод из летописи московского государства, когда поступок великой княгини на свадебном пиршестве сына обернулся войной.





"Что же там произошло? 1433 год. Свадьба Василия II. На торжество прибыл сын Юрия Дмитриевича Звенигородского Василий Косой. Причем он пришел в шикарном поясе, украшенном золотом и ценностями. И тут Софии Витовтовне шепнули, что пояс-то украденный. Мол, это пояс Дмитрия Донского, который однажды бесследно исчез. Значит, эта роскошная вещь по праву принадлежит не Василию Косому, а сыну Софии Витовтовны", - рассказал Игорь Марзалюк.





Известно, что эта женщина была нрава крутого, поэтому прямо на свадьбе произошел инцидент, который спровоцировал военные действия. "София буквально опозорила Василия Косого. При всех гостях она сорвала с него пояс, прогнала прочь с праздника. Этого было достаточно, чтобы произошел полный разрыв отношений и началась затяжная война", - напомнил историк.

"Не будем углубляться в перипетии той войны и детализировать ход ее событий. Уточним лишь, что Василию Темному пришлось дорого заплатить за власть, он был ослеплен. София Витовтовна была душой и всецелой поддержкой своего сына. И в конце концов Василий Темный, как и его мать, праздновали победу", - отметил Игорь Марзалюк.





Пережив ужасы и унижения, Василий Темный жестко расправился со своими врагами и стал полновластным владыкой - великим князем Московским. "Темным его прозвали как раз за то, что он был ослеплен, стал слепым, отсюда и приставка - Темный", - пояснил эксперт.





Таким образом, инцидент с поясом на свадебном торжестве стал формальным поводом для развязывания затяжной междоусобной войны между потомками Дмитрия Донского, которая длилась около 20 лет и сопровождалась захватами Москвы и ослеплением участников.-0-