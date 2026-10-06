Книгу о легендарном полководце Багратионе представили в Национальной библиотеке Беларуси

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Единое наследие. П.И.Багратион" стала первым в истории суверенной Беларуси изданием, которое посвящено легендарному полководцу Петру Ивановичу Багратиону. Об этом журналистам сообщил автор книги, научный сотрудник центра военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Дмитрий Раков на презентации книги в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.



Выпуск издания приурочен к 260-летию со дня рождения Петра Багратиона и 90-летию создания Волковысского военно-исторического музея имени Петра Ивановича Багратиона.



"Я хотел, чтобы каждый житель Беларуси смог почитать о Багратионе через призму того, что происходило в то время на территории нашей страны, - рассказал автор книги Дмитрий Раков. - Также для меня было важно показать его как человека со своими житейскими проблемами и мировоззрением".



По его словам, Багратион не оставил после себя мемуаров, поэтому все данные о полководце узнают, прежде всего, из военно-штабной документации.



Предисловие к изданию написал генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания, кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин. Первая глава книги посвящена восхождению Багратиона как полководца, вторая - войне 1812 года. Третья глава - увековечиванию памяти, в ней в том числе есть информация о Волковысском военно-историческом музее имени Петра Ивановича Багратиона, где во времена войны 1812 года располагался штаб полководца.



Как рассказал Дмитрий Раков, в третьей главе книги представлены сведения и снимки уникальных экспонатов, которые хранятся в фондах Волковысского военно-исторического музея имени П.И.Багратиона и неизвестны широкой общественности. Например, знамя 1800-х годов, которое предположительно принадлежало полку русской армии. "Это экспонат экстра-класса, - подчеркнул автор книги. - Ему уже более 226 лет. Надеюсь, что благодаря подобным изданиям люди узнают о том, какие раритеты хранятся в музеях нашей страны".



Также он добавил, что книга содержит множество иллюстраций, карт, исторических документов и батальных картин.



Издание выпущено Национальной библиотекой Беларуси и включено в план социально значимых изданий Министерства информации.-0-