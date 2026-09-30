Книгу "Наследники Великой Победы" о героях - уроженцах Азербайджана представили в Минске

Работа над книгой "Наследники Великой Победы" заняла почти пять лет. "Непосредственно писал я только год, остальное время работал в архивах, встречался с людьми, собирал информацию. Эта книга для меня очень тяжелая. В ней есть истории семей о том, как матери теряли сыновей, а женщины - мужей. Но в итоге была одержана Великая Победа", - поделился автор. Работа над книгой "Наследники Великой Победы" заняла почти пять лет. "Непосредственно писал я только год, остальное время работал в архивах, встречался с людьми, собирал информацию. Эта книга для меня очень тяжелая. В ней есть истории семей о том, как матери теряли сыновей, а женщины - мужей. Но в итоге была одержана Великая Победа", - поделился автор.

Фото Ярослава Зарецкого Фото Ярослава Зарецкого

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялась презентация книги "Наследники Великой Победы" председателя общественного объединения "Журналистская поддержка диаспорской деятельности" Фуада Гусейнзаде, передает корреспондент БЕЛТА.Книга издана в 2025 году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В произведении рассматривается вклад Азербайджана в Великую Победу, а также говорится о жизни и деятельности потомков героев. Отдельные материалы рассказывают о боях, проходивших в годы войны на территориях Беларуси и России, и подвигах предков нынешней азербайджанской общины. Книга содержит восемь статей об освобождении Беларуси.Для автора книги - журналиста-исследователя Фуада Гусейнзаде отправной точкой при создании произведения стала личная связь с историей предков: его деды, прадеды и дяди принимали активное участие в Великой Отечественной войне. О подвигах героев должен знать весь мир, а их героизм продолжается в наследниках, убежден он.Автор особенно рад, что книгу представили в Музее истории Великой Отечественной войны, - учреждение посещали лидеры Азербайджана. В 2015 году президент Азербайджана Ильхам Алиев во время официального визита в Беларусь побывал в новом здании музея и оставил запись в книге почетных гостей. А в декабре 1978 года музей еще по прежнему адресу посетил его отец - Гейдар Алиев. "Я писал об этом в книге. Для меня это большая честь. И я очень рад, что сегодня присутствую здесь и смог побывать на экскурсии", - добавил Фуад Гусейнзаде.По его словам, в Музее истории Великой Отечественной войны сама атмосфера проникнута героизмом - это чувствуется в каждой экспозиции.Своим трудом он стремится донести до современного поколения, что подвигами дедов и прадедов нужно гордиться, а молодежь должна знать историю.Как подчеркнула директор Музея истории Великой Отечественной войны Римма Рум, в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков активно участвовали азербайджанцы, многие из которых впоследствии были удостоены звания Героя Советского Союза. "Подвиги этих людей представлены в нашей постоянной экспозиции, - рассказала она. - Это и Мелик Магеррамов, который одним из первых форсировал реку Днепр и освобождал Беларусь. Это и дважды Герой Советского Союза Ази Асланов. В боях за освобождение Беларуси участвовал также Герой Советского Союза Наджафгулу Рафиев - в Минске ему установлен памятник на улице Рафиева. В фондах музея хранятся документы и материалы об уроженцах Азербайджана, которые участвовали в партизанском движении и внесли свой вклад в Великую Победу".Подобные издания важны для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории, считает директор. Она также отметила, что культура способствует объединению людей по всему миру. "Ценно, что автор оставил в книге личную запись и автограф. Издание пойдет в нашу библиотеку. Ею смогут пользоваться сотрудники музея и люди, занимающиеся поисковой и научно-исследовательской работой. Она будет доступна всем желающим по запросу", - сообщила Римма Рум.-0-