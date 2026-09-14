Книги о Великой Отечественной войне и геноциде белорусского народа передали в Нижегородскую библиотеку

Беларусь много лет входит в первую тройку по товарообороту среди более 100 внешних партнеров региона. Разработана программа межмуниципального сотрудничества с Беларусью на 2026-2028 годы, где собрано порядка 450 мероприятий: конференции, выставки, выступления творческих коллективов, музыкальные конкурсы, инвестиционные, туристические и научно-образовательные проекты. Развивается и совместное производство трамваев и электробусов, а белорусские строители активно участвуют в реализации проектов на территории Нижегородского региона.-0-

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14 сентября, Нижний Новгород /Корр. БЕЛТА/. Передача книг о Великой Отечественной войне и геноциде белорусского народа Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В. И. Ленина с участием первого заместителя главы Администрации Президента Беларуси Владимира Перцова прошла в Нижегородском кремле, передает корреспондент БЕЛТА."Это серии книг по теме Великой Отечественной войны, геноцида белорусского народа и Великой Победы, которые мы издали за последние годы. Это историческая правда, которую невозможно переписать", - сказал Владимир Перцов.На встрече с руководством Нижегородской области первый замглавы Администрации поблагодарил за гостеприимство и домашний прием, а также за возможность погрузиться в историю, ведь именно на ее фундаменте строится будущее наших народов."В силу определенных событий и ограничений мы придали особенный интенсив нашим интеграционно-экономическим отношениями. Наверное, так должно было произойти и раньше, но этот стимул помог нам сориентироваться и понять, кто наши настоящие братья, друзья и союзники, кто - ситуационные партнеры, а кто относится к иной категории государств и народов", - добавил Владимир Перцов.По его словам, белорусская сторона приехала в Нижний Новгород с особой миссией: представить местным жителям эмоциональный концерт-реквием "Каждый третий", премьерный показ которого состоялся на Поклонной горе в Москве. Позже его увидели белорусские зрители, концерт показали также в Кремлевском Дворце, в Санкт-Петербурге и в Казани.Владимир Перцов подчеркнул: долгое время считалось, что в Великой Отечественной войне погиб каждый четвертый белорус, но в 2021 году Генеральная прокуратура начала расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ, которое длится 5 лет и до сих пор не закрыто, поскольку в рамках расследования было обнаружено 166 мест массового захоронения мирных белорусских граждан."В основном это старики, дети и женщины, не состоявшие в регулярной армии, партизанском или подпольном движении. Они были убиты просто так, по плану "ОСТ" - плану уничтожения 75% населения наших земель. И это уголовное дело продолжается. Мы находим иные захоронения и, к сожалению, можем говорить, что каждый третий - уже не окончательная цифра", - подчеркнул Владимир Перцов.По его мнению, боль и трагедия нашего народа рифмуется с событиями, которые происходят сейчас, с противостоянием новому фашизму, с которым сегодня идет идеологическая борьба. И она должна основываться на фундаменте исторической памяти, которую мы вместе возрождаем.Первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что воспитанники нижегородского военно-патриотического клуба "Рассвет" почти ежегодно посещают в Могилевской области места боев 137-й стрелковой дивизии, сформированной в Горьковской области. А в Нижний Новгород приезжают курсанты Минского суворовского военного училища. Кроме того, школьники и студенты колледжей Нижегородской области, отличившиеся своими достижениями, побывали в Бресте и Минске благодаря образовательному проекту "Уроки с путешествием. 80-летие Победы". Сотрудничество в патриотическом и других направлениях только развивается.Фото Татьяны Матусевич