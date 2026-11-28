28 ноября, Челябинск /Корр. БЕЛТА/. Книги о Великой Отечественной войне и геноциде белорусского народа передали в Челябинскую областную универсальную научную библиотеку как часть мероприятий программы показа концерта-реквиема "Каждый третий", передает корреспондент БЕЛТА.





В библиотеку передали более 30 книг, выпущенных белорусскими издательствами и учреждениями. Они посвящены событиям Великой Отечественной войны, геноциду белорусского народа, подвигу партизан и подпольщиков, героизму защитников Брестской крепости и сохранению исторической памяти.

Значительная часть изданий основана на материалах расследования Генеральной прокуратурой Беларуси уголовного дела о геноциде белорусского народа. Многие книги посвящены трагедиям военной истории Беларуси, обороне Брестской крепости, детям, пережившим войну, героям, приближавшим Великую Победу - партизанам, летчикам, военным врачам, морякам. Среди этих книг "Шталаг №354: история и память", "Женщины в партизанском движении Беларуси", "Полоцкая голгофа: страницы геноцида белорусского народа 1941-1944 гг.", "Говорит Брестская крепость", приуроченная к 85-летию героической обороны крепости, "Заговоренные: три портрета героев-белорусов", "За цябе, Беларусь!", "Священная память Великой Победы", комплект из четырех изданий на русском и английском языках, посвященных белорусской истории, культуре и современной жизни. Белорусская "библиотечка" была скомплектована Министерством информации. Значительная часть изданий основана на материалах расследования Генеральной прокуратурой Беларуси уголовного дела о геноциде белорусского народа. Многие книги посвящены трагедиям военной истории Беларуси, обороне Брестской крепости, детям, пережившим войну, героям, приближавшим Великую Победу - партизанам, летчикам, военным врачам, морякам. Среди этих книг "Шталаг №354: история и память", "Женщины в партизанском движении Беларуси", "Полоцкая голгофа: страницы геноцида белорусского народа 1941-1944 гг.", "Говорит Брестская крепость", приуроченная к 85-летию героической обороны крепости, "Заговоренные: три портрета героев-белорусов", "За цябе, Беларусь!", "Священная память Великой Победы", комплект из четырех изданий на русском и английском языках, посвященных белорусской истории, культуре и современной жизни. Белорусская "библиотечка" была скомплектована Министерством информации.

Начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ Министерства культуры Беларуси Виктория Ратобыльская отметила, что передача книг - одна из важных составляющих ряда мероприятий, потому как невозможно во время одного концерта рассказать обо всем, о чем хотелось. "В нашей подборке тематика книг очень разнообразная. Кроме исторических фактов, которые были обнаружены в ходе работы Генеральной прокуратуры, представлена история легендарной Брестской крепости, которая намного шире, чем кажется на первый взгляд. Брестская крепость известна еще с довоенных времен. Благодаря книгам можно узнать, как она была подготовлена к войне, какие человеческие судьбы связаны с историей Брестской крепости. Уникальные материалы действительно интересны как историкам, так и простым читателям. Среди книг есть и поэзия о войне, которая рассказывает о чувствах, эмоциях простых людей, переживавших гибель родных, дни страшной оккупации и радость Победы. Кроме того, в книгах рассказывается, как восстанавливалась страна, которая была очень сильно разрушена. Один только Минск лежал в руинах. Советские люди восстанавливали республику, и это была общая работа, общий порыв. Мы знаем, что тогда все жили одной большой семьей, как и воевали, так и восстанавливали Беларусь вместе. Поэтому наша библиотека абсолютно разноплановая, и хотелось бы верить, что она действительно будет интересна читателю Челябинска как с культурной, так и с исторической точки зрения", - подчеркнула Виктория Ратобыльская. Начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ Министерства культуры Беларуси Виктория Ратобыльская отметила, что передача книг - одна из важных составляющих ряда мероприятий, потому как невозможно во время одного концерта рассказать обо всем, о чем хотелось. "В нашей подборке тематика книг очень разнообразная. Кроме исторических фактов, которые были обнаружены в ходе работы Генеральной прокуратуры, представлена история легендарной Брестской крепости, которая намного шире, чем кажется на первый взгляд. Брестская крепость известна еще с довоенных времен. Благодаря книгам можно узнать, как она была подготовлена к войне, какие человеческие судьбы связаны с историей Брестской крепости. Уникальные материалы действительно интересны как историкам, так и простым читателям. Среди книг есть и поэзия о войне, которая рассказывает о чувствах, эмоциях простых людей, переживавших гибель родных, дни страшной оккупации и радость Победы. Кроме того, в книгах рассказывается, как восстанавливалась страна, которая была очень сильно разрушена. Один только Минск лежал в руинах. Советские люди восстанавливали республику, и это была общая работа, общий порыв. Мы знаем, что тогда все жили одной большой семьей, как и воевали, так и восстанавливали Беларусь вместе. Поэтому наша библиотека абсолютно разноплановая, и хотелось бы верить, что она действительно будет интересна читателю Челябинска как с культурной, так и с исторической точки зрения", - подчеркнула Виктория Ратобыльская.

По ее мнению, подобные издания особенно актуальны для молодежи, которую зачастую оберегали от жестоких фактов о войне. В учебниках истории факты часто подавались не совсем так, как должны были. В то время как предыдущее поколение с самого детства смотрело фильмы о войне и слушало рассказы бабушек и дедушек, которые пережили оккупацию. По ее мнению, подобные издания особенно актуальны для молодежи, которую зачастую оберегали от жестоких фактов о войне. В учебниках истории факты часто подавались не совсем так, как должны были. В то время как предыдущее поколение с самого детства смотрело фильмы о войне и слушало рассказы бабушек и дедушек, которые пережили оккупацию.





Виктория Ратобыльская уверена, чтобы остановить процесс переписывания, фальсификации истории, необходимо вернуться к истокам, воспитывать молодежь на тех фактах, которые задокументированы и научно доказаны, доносить до них именно такую правду.

Министр культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина заметила, что передача книг - глубокий акт доверия, поэтому белорусские издания не будут просто стоять на полке. Они станут доступны для большого круга читателей: школьников, студентов, научных сотрудников, исследователей, историков, педагогов, преподавателей, которые должны доносить историческую правду до детей на уроках истории и классных часах. Министр культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина заметила, что передача книг - глубокий акт доверия, поэтому белорусские издания не будут просто стоять на полке. Они станут доступны для большого круга читателей: школьников, студентов, научных сотрудников, исследователей, историков, педагогов, преподавателей, которые должны доносить историческую правду до детей на уроках истории и классных часах.

Книги можно будет увидеть на выставках, мастер-классах, громких чтениях, которые сегодня проводятся в коллаборации с артистами и помогают лучше понять эмоции людей, переживших ужасы войны. Книги можно будет увидеть на выставках, мастер-классах, громких чтениях, которые сегодня проводятся в коллаборации с артистами и помогают лучше понять эмоции людей, переживших ужасы войны.





В свою очередь Челябинск передал белорусской стороне книги о своей культуре и истории. "Мы знаем, что во время эвакуации в июне 1941 года эшелоны эвакуированных стали проходить вглубь страны, и в том числе дошли до Южного Урала. Здесь нашли свой кров и пережили ужасы войны рабочие, интеллигенция, писатели и поэты, которые продолжали здесь писать на родном языке, а Южный Урал помогал им печатать эти книги", - сказала Ирина Анфалова-Шишкина.

Переданные издания помогут читателям узнать больше о судьбах жителей Беларуси и вкладе белорусского народа в общую Победу. Пополнение библиотечного фонда - вклад в сохранение исторической памяти и развитие культурных связей между Беларусью и Челябинской областью.-0- Переданные издания помогут читателям узнать больше о судьбах жителей Беларуси и вкладе белорусского народа в общую Победу. Пополнение библиотечного фонда - вклад в сохранение исторической памяти и развитие культурных связей между Беларусью и Челябинской областью.-0-