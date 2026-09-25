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Новости
21:25
Спортивные акробаты из Беларуси претендуют на 13 наград чемпионата мира
Спорт
21:23
Лидеры США и КНР договорились углублять отношения стратегической стабильности
В мире
21:12
Семейный праздник, музыка и "дикий вкус". Какая атмосфера встретила гостей "Зубр-феста"
Общество
20:51
Самолет с офицерами ВС ДРК потерпел крушение, погибли 10 человек
В мире
20:44
Новая техника, кооперация, импортозамещение. Как развивается промышленность Беларуси
Экономика
20:35
Кинопрокат, кассовые сборы. Стратегическое развитие кинематографии обсудили на "Беларусьфильме"
Общество
20:29
Белорусы Сапего и Дроздов набрали очки в матчах КХЛ
Спорт
20:27
В ста городах Германии прошли протесты школьников против воинской повинности
В мире
20:14
МВД: безопасность граждан остается приоритетом для милиции
Общество
20:01
Почти два десятка концертов в месяц и новый проект. Как Гродненская филармония вступает в 40-й сезон
Культура
19:51
Стратегии привлечения туристов из стран Персидского залива рассмотрели на конференции в Минске
Общество
19:50
Цифровые решения для энергетики. Минэнерго об этапах развития единой информационной платформы
Экономика
19:35
Около 470 проектов стали частью "Региональной инициативы". В Минэкономики рассказали о бизнес-идеях
Экономика
19:29
От идей до достижений. Первый форум женщин-ученых прошел в формате мастер-классов и нетворкинга в БГУ
Общество
19:18
"Настоящая хозяйка". Как Елена Мариуцэ превратила проблемный комплекс в образцовый и получила подарок от Президента
Общество
19:17
Белорусские экотехнологии представлены на международной многоотраслевой выставке в Стамбуле
Общество
19:08
"Мешков Брест" возглавил таблицу гандбольного чемпионата Беларуси
Спорт
19:03
Границы деревень нескольких сельсоветов Брестской области изменились
Регионы
18:54
Евразийская хартия: от идеи Минска до переговоров в Нью-Йорке - что изменит новый документ
Политика
18:52
БЖД: с 28 сентября изменится график движения поездов из-за модернизации на участке Колодищи-Городище
Общество
18:47
Трамп подтвердил участие в саммите АТЭС в Китае в ноябре
В мире
18:46
В Нью-Йорке дан старт переговорам по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке
Политика
18:33
Кикбоксер Нечитайло победил на мировом Гран-при в Японии
Спорт