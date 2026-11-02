Кинематограф стал мощнейшим инструментом защиты культурного суверенитета и исторической памяти - Петришенко

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинематограф стал мощнейшим инструментом защиты культурного суверенитета и исторической памяти. Таким мнением поделился первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко во время круглого стола Минского международного кинофестиваля "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА."Развитие кинематографического образования имеет стратегическое значение. Мы прекрасно понимаем, что оно давно вышло за индустрию развлечений. Это мощнейший инструмент формирования мировоззрения молодежи, защиты культурного суверенитета и исторической памяти. Взаимодействие в сфере кино осуществляется на прочном фундаменте многосторонних документов. Важнейшие проекты заложены в соглашении о сотрудничестве в области кинематографии и соглашении о совместном кинопроизводстве. Координирует эти вопросы Совет по культурному сотрудничеству государств СНГ, в состав которого входят руководители отраслевых органов государственного управления. Решением совета создана постоянно действующая рабочая группа по вопросам кинематографии для формирования предложений по развитию взаимодействия и партнерства. Это площадка прямого диалога профессионалов - представителей государственных органов, руководителей киноорганизаций и общественных объединений", - сказал Игорь Петришенко.По его мнению, отличными площадками, на которых себя могут показать молодые кинематографисты, являются фестивали, которые получают неизменную поддержку со стороны органов Содружества. Среди них и кинофестиваль "Лістапад"."Для всех кинематографистов не только Беларуси, но и всего СНГ фестиваль "Лістапад" - глубоко символичное действо, которое задает тон на весь следующий год и следующий фестиваль. Такие встречи во время "Лістапада" стали доброй традицией. Наш круглый стол проходит в юбилейный год 35-летия образования Содружества Независимых Государств. За прошедшие десятилетия СНГ стало устойчивой платформой для диалога и востребованным механизмом, который позволяет совместно решать экономические задачи, развивать гуманитарные проекты и в целом эффективно отвечать на современные вызовы. Ключевые ориентиры этого взаимодействия четко обозначены в заявлении глав государств в связи с 35-летием Содружества. В документе сделан акцент на значимости традиционных ценностей и сохранении исторической правды", - подытожил Игорь Петришенко. -0-