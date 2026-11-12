Килограмм золота и автомобиль нашли своих владельцев: истории победителей игры "Удача в придачу!"

11 ноября в минском гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6 состоялось вручение главных призов октябрьского, 220-го тура игры "Удача в придачу!", которая в этом году отмечает 10-летие. Пять победителей получили по 200 граммов золота - каждый такой приз стоит почти 95 тысяч рублей. Еще одной участнице вручили ключи от нового кроссовера Geely Monjaro. Какие покупки принесли им удачу и как они планируют распорядиться призами?





"Брала и думала: а вдруг?"





- Хотела бы найти этого парня, поблагодарить за то, что составил именно мой код! - говорит пенсионерка Людмила Куликова из Минска о Максиме Рукане из Слонима. Победитель предыдущего тура, выигравший 100 000 рублей, был приглашен гостем на розыгрыш 6 ноября. Именно он доставал шары из лототрона и составил случайным образом выигрышный код Людмилы Владимировны. Ей достались 200 граммов золота стоимостью почти 95 тысяч рублей!

Людмила Куликова на "ты" с кроссвордами, а вот с современной техникой, признается, скорее на "вы". Людмила Куликова на "ты" с кроссвордами, а вот с современной техникой, признается, скорее на "вы".





- Наверное, я не очень современный человек. Когда мне позвонили, разволновалась, растерялась, не знала, на какие кнопки нажимать, потому и не вышла в прямой эфир. Помогли внуки, 31-летний Ваня и 25-летний Владик: сразу зашли на сайт, включили трансляцию, отмотали, убедились и на следующий день прислали мне запись полной передачи. Рады за меня безумно!

Людмила Владимировна - игрок со стажем: в 25-м туре игры "Удача в придачу!" выиграла планшет, позже еще несколько раз выигрывала сертификаты небольшого номинала. Розыгрыши она смотрит всегда, на этот раз просто забыла. Людмила Владимировна - игрок со стажем: в 25-м туре игры "Удача в придачу!" выиграла планшет, позже еще несколько раз выигрывала сертификаты небольшого номинала. Розыгрыши она смотрит всегда, на этот раз просто забыла.





Людмила Куликова 41 год отработала в ОАО "Планар" экономистом, причем 13 лет - уже оформив пенсию. Ее первой мыслью было: "Господи, наконец-то помогу внукам!"





- Мне самой ничего не надо! Обменяю приз на деньги, пусть ребята пользуются. Они же молодые, у них много целей. Старший - офицер, младший работает на складе торговой компании.





Живет Людмила Владимировна в микрорайоне Серебрянка, "Евроопт" прямо в ее дворе. Часто заходит в магазин и покупает свою любимую воду "Дарида". Она, судя по всему, и "сыграла".





"Никогда не думала, что со мной это произойдет!"





Татьяна Гульманова, заведующая отделом продовольственного магазина из д. Копище Минского района, только решила отдохнуть после работы перед телевизором, как раздался неожиданный звонок: "200 граммов золота - ваши!".

- Говорю ведущему Тео: "Да ну!" - а мужу Сергею: "Включай скорее ОНТ!". Упорно не верила, пока не увидела себя на экране. Видимо, любой поначалу так бы отреагировал в подобных обстоятельствах. Настолько неожиданно! - Говорю ведущему Тео: "Да ну!" - а мужу Сергею: "Включай скорее ОНТ!". Упорно не верила, пока не увидела себя на экране. Видимо, любой поначалу так бы отреагировал в подобных обстоятельствах. Настолько неожиданно!





Супруг у Татьяны Геннадьевны очень сдержанный. "Ура!" не кричал, но в душе, подозревает жена, может, и ликовал. Сама она тоже такая: эмоции держит в кулаке.





- Прыгать, кричать от счастья - это не про нас. Просто написала дочке Марине, зятю Жене и позвала сына Максима из его комнаты. Мы все вместе живем, друг дружке помогаем. Затем сообщила коллегам. Они поддержали: "Слава Богу, кто-то из знакомых столько выиграл! Теперь верим, что в этой игре все возможно!".





Обязательная строка в списке покупок Татьяны Гульмановой - кошачий корм.





- У нас частный дом, и котов должно быть много! - считает победительница и начинает загибать пальцы. - У меня лично - пятеро. Очень шустрая Гуля. Спокойный Камыш. Котька, которого я подобрала около своей работы. Потом Зайка, мы ее нашли в теплице у себя в огороде. А британскую кошку Дракошу кто-то подбросил к нашему дому. У дочки еще два кота, Барон и Рыжий. Всего, выходит, семь! Мы и других прикармливаем, соседские котики приходят к нам поесть.





Кормов, сухих и влажных, Татьяна Геннадьевна берет помногу: штук 10 за раз. Ведь еще и по дороге может какой-нибудь уличный кот попасться - на такой случай у нее всегда лежит в сумке пакетик корма.





"Да я же в телевизоре, видит вся страна!"





Слесарю по ремонту автомобилей Речицкого управления технологического транспорта Роману Траулько вечером 6 ноября пришлось дважды поволноваться.

- Слышу в трубке: "Вы выиграли 200 граммов золота! " - а в голове мысль: ну опять, как обычно, телефонные мошенники, сейчас я им задам… Хорошо, что удалось во время разговора зайти на YouTube-канал "Евроопт". Увидел себя - начал немного успокаиваться. А потом снова переживать: "Да я же в телевизоре, видит вся страна!". Более или менее все улеглось в голове где-то через день. Получается, я думал: чей-то злой розыгрыш, а оказался розыгрыш реальный, с фантастическим знаком "плюс"! - Слышу в трубке: "Вы выиграли 200 граммов золота! " - а в голове мысль: ну опять, как обычно, телефонные мошенники, сейчас я им задам… Хорошо, что удалось во время разговора зайти на YouTube-канал "Евроопт". Увидел себя - начал немного успокаиваться. А потом снова переживать: "Да я же в телевизоре, видит вся страна!". Более или менее все улеглось в голове где-то через день. Получается, я думал: чей-то злой розыгрыш, а оказался розыгрыш реальный, с фантастическим знаком "плюс"!





По словам Романа, покупки он делал и делает только в "Евроопте". Сначала в Гомеле, где служил 5 лет, а теперь и в Речице. За все годы было несколько денежных сертификатов.





- "Товары удачи" беру, скажем так, по ходу дела. Если мне что-то надо, а это еще и участвует в игре, - конечно, да! Так получилось и с энергетиком: на прогулке с девушкой зашел купить его, а заодно взял чипсы. Именно энергетик в результате и "выстрелил"!





- Планы уже есть?









Супруги Чопчиц из Минска на вручении призов выглядела как два полюса: Валерий Васильевич, которому достались 200 граммов золота, был совершенно невозмутим, тогда как Людмила Иосифовна - вся на эмоциях.

- Понимаете, мы люди скромные, для нас это невероятно! - объяснила Людмила Иосифовна. - Я еще не могу прийти в себя! - Понимаете, мы люди скромные, для нас это невероятно! - объяснила Людмила Иосифовна. - Я еще не могу прийти в себя!





- Что сказать, приятный шок! - скромно улыбался Валерий Васильевич, который долгое время работал водителем-испытателем на колесных тягачах.





О победе супруги узнали с опозданием на три дня. Были на даче в 80 км от Минска, пропустили все звонки и сообщения.





Случайная поездка в Миоры принесла 200 граммов золота





- Нет никакого секрета: у меня сломалась сим-карта, поменяла номер телефона, - с улыбкой объясняет казус Галина Петровна, которая до пенсии работала бухгалтером на сельхозпредприятии.





Как только в Миорах открылся первый "Евроопт", Галина Казакевич завела себе карту "Еплюс". И сначала довольно активно играла.





Вообще-то в тот день удачу ничего не предвещало: у Галины Петровны были совсем другие планы, ехать в Миоры она не собиралась. Но вдруг возник срочный повод. Добралась до районного центра - и тут сломалась машина.





"За руль уже завтра!"









У Надежды Александровны рядом сразу два магазина "Евроопт": поменьше и побольше. В гипермаркете они с мужем и сделали "ту самую" покупку - бисквитное пирожное "Медвежонок Барни". Без всякой задней мысли, просто хотели порадовать сына.





Автомобиль в семье есть, Надежда и Кирилл по очереди садились за руль. А теперь у каждого по отдельной машине!





"Товар удачи" купите! Мечты осуществите!





Тем временем в самом разгаре ноябрьский тур игры "Удача в придачу!". Его главный приз - 200 000 рублей. И это еще не все! Покупателей магазинов "Евроопт" и "Хит!" ждут пять денежных призов по 100 000 рублей и 10 000 сертификатов по 10 рублей.





Кто сказал, что большие мечты не могут начинаться с обычного похода за продуктами? Представьте: отправились за привычными покупками, а получили шанс выиграть сумму, способную изменить ваши планы на будущее. Главное - не упустить удачу!





Как приблизиться к мечте?





С 1 по 30 ноября покупайте "товары удачи" с бонусной картой "Еплюс". За каждые 2 рубля в чеке вы получите один игровой код - шанс выиграть главный приз 200 000 рублей или один из 10 000 сертификатов по 10 рублей.





Хотите побороться еще и за 100 000 рублей? Выбирайте "товары удачи" Pepsi и/или "Лидский квас", SHEBA и/или PERFECT FIT, SNICKERS и/или SKITTLES, HELL или кофе JACOBS. За каждые 2 рубля стоимости этих товаров вы получите сразу два кода: игровой код и специальный игровой код. Последний участвует в розыгрыше одного из пяти денежных призов по 100 000 рублей.





А еще один игровой код можно получить, оплатив покупку виртуальной платежной картой EplusPay в мобильном приложении "Еплюс".





Розыгрыш ноябрьского тура игры "Удача в придачу!" состоится 4 декабря в прямом эфире телеканала ОНТ и в социальных сетях "Евроопт". Именно в этот день для кого-то откроется дорога к исполнению мечты - ведь удача может оказаться ближе, чем кажется.





Полные списки "товаров удачи" и подробные правила участия - на сайте igra.evroopt.by.

Срок проведения рекламной игры "Удача в придачу! Тур 220" - с 01.10.2026 по 08.01.2027. Срок проведения рекламной игры "Удача в придачу! Тур 221" - с 01.11.2026 по 04.02.2027. Организатор - ООО "Евроторг", УНП 101168731.

- У меня к игре подход такой: если домой что-то нужно конкретное, то почему бы не взять "товар удачи"? В общем, каждый раз хоть один да оказывается в списке покупок. В октябре "Дарида" была "товаром удачи", а зачем мне другая вода? Брала и надеялась: а вдруг?- Благодаря корму и выиграла, - уверена Татьяна Гульманова. - Никогда не думала, что со мной это произойдет! На будущее не загадываю: как дети решат распорядиться призом, так и сделаю. Вместе что-нибудь придумаем!- Собираюсь свой приз перевести в деньги и с умом их потратить. Частично - на нормальную машину, моя, увы, проблемная. Остальное пущу в оборот, например, положу на счет под проценты. Деньги должны работать на тебя, а не бездумно тратиться!- Я-то сразу, когда до нас наконец дозвонились, сказала: "Обман!". Так же отреагировала и дочка Оксана. И все же попросила ее: "Хотя бы проверь! Ты лучше компьютером владеешь!". И все подтвердилось!В Заводском районе, где живут супруги, несколько магазинов "Евроопт" - они для них самые удобные. За покупками обычно ходят вместе, у каждого своя бонусная карта. В этот раз повезло Валерию Васильевичу, но именно Людмила Иосифовна периодически настаивает, когда оценивает аналогичные предложения на полках: "Так, это "товар удачи", давай его и возьмем!". Теперь она немного сомневается, что же все-таки им помогло: кофе или сыр? Оба нужны были на кухне, когда они в очередной раз вернулись с дачи…Еще одну обладательницу золотого суперприза, пенсионерку Галину Казакевич из д. Тилевщина Миорского района, нашли не сразу. Никак до нее не могли дозвониться несколько дней!- Затем перестала придавать значение: в жизни же ничего никогда не выигрывала, даже по мелочи. Решила: не с моим счастьем! Когда брала с собой бонусную карточку, когда не брала… А в тот раз взяла!- Если бы не это, в "Евроопт" я бы не оказалась! Спонтанная поездка и абсолютно случайная покупка! Есть подозрение, что выигрышный код пришел за фасовочные пакеты, они мне были очень нужны, долго искала. А так не покупала ничего особенного, только молоко, сметану, хлеб…"Какой цвет красивый - графитовый!" - с восхищением смотрела на свой новенький автомобиль Geely Monjaro инженер Надежда Дробова из Бреста. 6 ноября она была на больничном: приболел сын Мирон, которому три с половиной года. И вдруг звонок!- Отмотала сразу передачу, пересмотрела, убедилась, что это правда, и набрала номер мужа Кирилла. Но, знаете, пока не приехала в Минск и не увидела машину своими глазами, не позволяла себе поверить по-настоящему!- Не скажу, что хожу за "товарами удачи" целенаправленно. Но почти каждый раз получается так, что они оказываются в корзине: совпадают со списком необходимого. Года два назад получила подарочный сертификат, на этом все. Но раз сработала наша семейная "стратегия", будем так действовать и дальше!- Моя, разумеется, будет покруче, - улыбается Надежда Дробова. - Но в Брест ее поведет муж. Я ни разу не ездила по трассе, только по городу, а дорога в Минск утром была заснеженная… Зато уж завтра опробую свой кроссовер!

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