Поводом для заявлений о том, что украинское руководство сделало ставку на одну из сторон, стали результаты промежуточных выборов, на которых Демократическая партия США одержала победу и вернула контроль над обеими палатами Конгресса. Владимир Зеленский приветствовал победу демократов, выразив надежду на усиление финансовой и военной поддержки Украины со стороны Вашингтона.
Общество
11 ноября 2026, 16:59
Киев стремится восстановить рабочие отношения с Белым домом? Эксперт проанализировал ситуацию
Фото АР
Новости темы "Проект "В теме" "
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как отразились промежуточные выборы в Конгресс США на позиции Киева, прокомментировал политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в проекте "В теме" БЕЛТА.
Как было отмечено, отношения между Киевом и Белым домом этой осенью заметно обострились. Позиция Владимира Зеленского в контексте американской внутренней политики изменилась на фоне завершившихся в США промежуточных выборов в Конгресс.
Поводом для заявлений о том, что украинское руководство сделало ставку на одну из сторон, стали результаты промежуточных выборов, на которых Демократическая партия США одержала победу и вернула контроль над обеими палатами Конгресса. Владимир Зеленский приветствовал победу демократов, выразив надежду на усиление финансовой и военной поддержки Украины со стороны Вашингтона.
Поводом для заявлений о том, что украинское руководство сделало ставку на одну из сторон, стали результаты промежуточных выборов, на которых Демократическая партия США одержала победу и вернула контроль над обеими палатами Конгресса. Владимир Зеленский приветствовал победу демократов, выразив надежду на усиление финансовой и военной поддержки Украины со стороны Вашингтона.
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