Киев стремится восстановить рабочие отношения с Белым домом? Эксперт проанализировал ситуацию

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как отразились промежуточные выборы в Конгресс США на позиции Киева, прокомментировал политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в проекте "В теме" БЕЛТА.Как было отмечено, отношения между Киевом и Белым домом этой осенью заметно обострились. Позиция Владимира Зеленского в контексте американской внутренней политики изменилась на фоне завершившихся в США промежуточных выборов в Конгресс.Поводом для заявлений о том, что украинское руководство сделало ставку на одну из сторон, стали результаты промежуточных выборов, на которых Демократическая партия США одержала победу и вернула контроль над обеими палатами Конгресса. Владимир Зеленский приветствовал победу демократов, выразив надежду на усиление финансовой и военной поддержки Украины со стороны Вашингтона."При всех противовесах Дональд Трамп остается президентом США, и у него масса полномочий. Он может издавать указы, вводить новые пошлины, имеет право вето. В общем, продолжится давняя история с Конгрессом. На самом деле Владимир Зеленский еще может пожалеть, что он уж слишком активно ввязался в компанию демократов. Думаю, он надеется, что теперь сможет каким-то образом восстановить и более или менее рабочие отношения с Белым домом. Посмотрим, что из этого получится, ведь очень многое будет зависеть от того, как мы (Россия. - Прим. БЕЛТА) поведем себя в отношениях и с Зеленским, и с Трампом", - обозначил обозреватель.-0-