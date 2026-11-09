9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщить о фактах формализма, волокиты, избыточных административных барьерах теперь можно через специальную панель на сайте Комитета госконтроля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК.
Для приема таких сообщений, а также предложений по дебюрократизации на сайте КГК создана специальная панель обратной связи "Стоп бюрократия. Сообщить о фактах формализма и волокиты".
Информация может быть представлена анонимно и без регистрации.-0-
Общество
09 ноября 2026, 13:10
КГК запустил онлайн-панель обратной связи "Стоп бюрократия"
Фото КГК
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