КГК запустил онлайн-панель обратной связи "Стоп бюрократия" 

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщить о фактах формализма, волокиты, избыточных административных барьерах теперь можно через специальную панель на сайте Комитета госконтроля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК.



Для приема таких сообщений, а также предложений по дебюрократизации на сайте КГК создана специальная панель обратной связи "Стоп бюрократия. Сообщить о фактах формализма и волокиты".



Информация может быть представлена анонимно и без регистрации.-0-