КГК проверил более 1,5 тыс. торговых объектов с начала года. Какие нарушения выявили

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА. Просроченные продукты, отсутствие обязательных товаров белорусского производства, нарушения санитарных требований и продажа продукции без документов о качестве и безопасности - такие нарушения выявляет Комитет государственного контроля в ходе проверок торговых объектов. С начала 2026 года ведомство изучило работу 1513 магазинов и пунктов общественного питания. В каждом четвертом из них обнаружены товары с истекшим сроком годности, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.





Наиболее распространенными остаются нарушения санитарных норм и правил. Просроченная продукция выявлена в 26% проверенных объектов. В октябре такие факты установили, например, в двух частных магазинах Бобруйска и сетевом магазине в Краснополье.





Еще одна проблема - несоблюдение обязательного перечня товаров, которые должны быть в продаже. Так, в частном магазине в Орше отсутствовал предусмотренный перечень продукции, включающий определенные виды белорусских товаров. При этом на полках преимущественно предлагались импортные изделия. Кроме того, контролеры выявляли случаи реализации товаров без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также без необходимой маркировки. Отмечены и многочисленные факты неприоритетной выкладки отечественной продукции на полках, в том числе в крупных гипермаркетах.





В то же время в КГК констатируют снижение числа случаев несоблюдения дисциплины цен. В 2026 году нарушения порядка ценообразования установлены в 6% проверенных торговых точек. Для сравнения: два года назад подобные факты выявлялись в каждой пятой из них.





За грубые нарушения законодательства с начала года деятельность 72 торговых объектов приостанавливалась. Один из последних примеров - магазин в Бресте, где в октябре выявили реализацию 5,7 тыс. единиц импортной продукции без документов, подтверждающих приобретение товаров, их качество и безопасность.





По результатам контрольных мероприятий направлено более 110 предписаний и почти 430 рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков. К административной ответственности привлечено 58 субъектов хозяйствования.





В КГК подчеркнули, что контроль за ситуацией на потребительском рынке продолжается.-0-