КГК продлил работу горячей линии по доступности услуг и ценам в стоматологии

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Комитете государственного контроля продлили работу горячей линии по вопросам оказания стоматологических услуг до конца пятницы, информирует БЕЛТА со ссылкой на КГК.



Набрав короткий номер 191, можно сообщить о проблемах, связанных с доступностью и ценообразованием при оказании таких услуг, невыдаче расшифровок стоимости и чеков. Горячая линия будет работать с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).



Также сведения можно направить в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.-0-