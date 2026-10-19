КГК: по каждой из проверок мы добиваемся полного устранения нарушений

Участники мероприятия - руководители и представители высших органов аудита (ВОА) девяти стран. Тема конференции - "Роль и место ВОА в системе государственного управления: независимость как основа эффективности и доверия".





Максим Алешкевич рассказал об основных подходах к построению независимого финансового контроля в Беларуси. Он отметил, что государство и общество ожидают от ВОА выверенной и обоснованной оценки того, как используются государственные ресурсы и выполняются задачи социально-экономического развития. Очевидно, что для этого ВОА должны быть независимыми.





В Беларуси статус и компетенция КГК определены Конституцией и законом о Комитете государственного контроля. Для реализации возложенных задач КГК законодательством предоставлены широкие полномочия. При этом в условиях независимости и наличия серьезных полномочий важнейшим элементом является качество контроля. Поэтому КГК непрерывно совершенствует контрольную деятельность.





"Говоря о независимости высших органов аудита, следует отметить, что такая независимость вовсе не означает, что высший орган аудита должен быть сторонним наблюдателем, только отмечая недостатки и нарушения. Считаем для себя важным в рамках своей компетенции использовать все возможности для решения проблем, реагировать на возникающие вызовы и угрозы в экономике и социальных сферах. Поэтому по каждой из наших проверок мы добиваемся полного устранения нарушений, возмещения ущерба, а также привлечения виновных к ответственности. Нередко, основываясь на результатах контроля, инициируем изменения в законодательство. И такая работа приносит реальные плоды - мы видим это по сокращению повторных нарушений", - отметил Максим Алешкевич.





Еще один важный принцип независимости - доступ к информации, необходимой для проведения контрольных мероприятий. При этом КГК создает собственные аналитические алгоритмы для обработки получаемых сведений. Также Максим Алешкевич подчеркнул, что реализованный в Беларуси принцип независимости ВОА позволяет КГК не только осуществлять контрольные функции, но и содействовать в реализации задач социально-экономического развития страны.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По каждой из проверок Комитет госконтроля (КГК) Беларуси добивается полного устранения нарушений, возмещения ущерба, а также привлечения виновных к ответственности. Об этом во время международной конференции в Бишкеке (Кыргызстан) заявил заместитель председателя КГК Максим Алешкевич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.